יושי גפן, יואלי קליין ושייע גרוס בסינגל קליפ חדש "ספאדיק"

הזמר יושי גפן מארה"ב, יחד עם הצמד יואלי קליין ושייע גרוס, מחדשים את האמרה הקדושה הישנה, שצריך להחביא את הספודיק הישן כדי להראות לילדים כיצד יהודי אמיתי הלך פעם.
קרדיטים:
לחן ומילים: שייע גרוס
הפקה ועיבוד מוזיקלי: משה יעקב
