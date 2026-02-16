אברהם יצחק בסינגל קליפ חדש: "מטאור"

לאחר שנה מורכבת, בה איבד את אביו, הרב בנימין רוזנצויג זצ"ל שנאבק במחלה הקשה ותקופת מילואים ארוכה ביחידת יס"ר. הזמר והיוצר אברהם יצחק, חוזר בסינגל חדש ומפתיע - ''מטאור''.

השיר מביא מסר מעודד של תקווה ואמונה, שגם בתוך החושך יגיעו אושר ונחמה. את השיר מלווה קליפ מרהיב שצולם ביער אודם ובחרמון המושלג.

אברהם יצחק: "השיר הזה מציין עבורי מסע על ההתמודדות לזכור גם ברגעים הקשים את היכולות, ההצלחות, ואת החוויות שעיצבו אותי מתוך אמונה ברורה שבסוף יהיה טוב.

לאורך השנים כתבתי והוצאתי שירים שלא הרגשתי שמשקפים את מי שאני באמת. בעצת אשתי, החלטתי לבסוף להתייעץ עם החברים שלי שהצליחו בעולם המוזיקה. ואחרי שיחות משמעותיות שהיו לי עם ישי ריבו היקר וחנן בן ארי האהוב, שאני חייב לו הרבה מעולם המוסיקה שלי (לימד אותי לשיר בקשות כשהייתי ילד) הבנתי לאן לכוון את עצמי וברגע שהתיישבתי עם הגיטרה, השיר הזה פשוט יצא.

'מטאור' מספר על התהליך הזה, על למצוא את הדרך ולא להתייאש גם כשיש משברים. גם מתוך החושך עוד יגיע אושר ויביא נחמה, ולמרות כל מה שעברנו נדע לשיר ביחד, באחדות ואמונה".

אברהם יצחק רוזנצויג, מתגורר ביישוב תפוח, נשוי ואב ל-3 ילדים. נולד ברמת גן, בן בכור למשפחה של 11 אחים. אל עולם המוזיקה נחשף בזכות אביו, הרב והמוזיקאי בנימין רוזנצויג זצ"ל, שהיה ממקימי ישיבת ההסדר ברמת גן ולימד בישיבת רמת השרון.

מעבר להיותו דמות חינוכית, אביו היה גם חלילן שניגן עם גדולי הזמר החסידי והיה הראשון שהאמין בו ועודד אותו ליצור מוזיקה. בחודש ניסן הקרוב יחול יום השנה ללכתו, לאחר מאבק ממושך במחלה הקשה.

את צעדיו הראשונים בעולם המוזיקה עשה אברהם יצחק כזמר חתונות, שכיום נחשב בין המבוקשים ביותר באירועים במגזר הדתי (סולן בלהקות: 'להבה', 'זמרת הארץ', 'J-melody' ו'אזמרה'). הופיע לצד מיטב האמנים בארץ, בהם: אברהם פריד, רמי קליינשטין, נאור כרמי, אריאל זילבר ועוד.

בימים אלו עובד על אלבום בכורה חדשני יחד עם המפיק אפי שיינר.