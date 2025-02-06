צבי יחזקאלי, הפרשן לענייני ערבים של 'חדשות i24', עוזב את ענייני איראן, החמאס והאיומים על מדינת ישראל ומגיש פינה מיוחדת ב'כיכר השבת' על פרשת השבוע • בפינתו מגלה יחזקאלי בתוך החושך של החדשות את אור התורה והיכן פרשת השבוע נוגעת בלב שלנו • צפו בפינה לפרשת בשלח (יהדות)
גזירת פרעה להשליך את הבנים ליאור הייתה מכה קשה במיוחד עבורן, שכן לבה של אם אינו מסוגל לשאת כאב כזה. למרות הכול, הנשים ניחנו באמונה עמוקה וביטחון באלוקים. הן לא נרתעו מהקשיים והמשיכו ללדת, לגדל ולחנך דור עתידי שיזכה לקבל את התורה בהר סיני (פרשת שבוע)
ניקח את המשפט שכתבה אגם: "בדרך אמונה בחרתי – בדרך אמונה שבתי". שני דגשים: א. "דרך" מציינת תהליך מתמשך, עליות וירידות, אתגרים ומכשולים. ב. "אמונה בחרתי" - בחירה מתמשכת, כל יום מחדש, אין קיצורי דרך, זה לא עובד בשיטת "זבנג וגמרנו"... (מאמרים)