רבי נחמן – פרשת בשלח

איך להתרומם מהמרירות של חייך?

בני ישראל יצאו מים סוף, ורקדו ושרו בתופים ומחולות את שירת הים, והמשיכו לצעוד במדבר עד ל'מרתה', ושם:

"וְלֹא יָכְלוּ לִשְׁתֹּת מַיִם מִמָּרָה... שָׁם שָׂם לוֹ חֹק וּמִשְׁפָּט - וְשָׁם נִסָּהוּ".

דווקא אחרי השירה והשמחה הגדולה, בני ישראל קיבלו ניסיון מר, ואומר מוהרנ"ת שהניסיון מגיע לאדם כשהוא רוצה להתקרב לקב"ה.

דווקא הניסיונות מקרבים את האדם לקב"ה ולא מרחיקים, כפי שהשכל הפשוט חושב ומבין, כי יש הבטחה לדורות:

"כָּל הַמַּחֲלָה אֲשֶׁר שַׂמְתִּי בְמִצְרַיִם לֹא אָשִׂים עָלֶיךָ, כִּי - אֲנִי ה' רֹפְאֶךָ" (ליקוטי הלכות, או"ח, הל' נ. ידים, ו', יח').

העונש – לפי המעשה?

הקב"ה אוהב ומרחם על כל אחד מבניו, ואם האדם מתרחק מהקב"ה ע"י חטאיו, הקב"ה מאריך אפו ומחכה לאדם שיתקן דרכו וישוב אליו, אך, אם הקב"ה רואה שהאדם ממשיך להתרחק ממנו ואינו מתעורר לשוב אליו, הקב"ה מעורר אותו ע"י יסורין כדי שגילה את טעותו, וישוב אליו בחזרה, אומר רבי נתן:

"כִּי הֲלֹא, אִי אֶפְשָׁר לְהִתְרַפְּאוֹת! כִּי אִם עַ"י - מְרִירוּת כַּנַּ"ל".

חולה שרוצה להירפא, חייב לשתות תרופה אף אם היא מרה, כך, גם האדם נרפא מהחטא ע"י איזה 'מכה' - צרה מרה שנוחתת עליו, אבל:

הקב"ה הבטיח שלא יתן לבניו, מכות קשות - כמו שהיו במצרים!

אם הקב"ה היה מכה את האדם לפי חטאו, בני ישראל:

"לֹא הָיוּ יְכֹלִים לִסְבֹּל, וְהָיוּ - לְאַחַר ייֵאוּשׁ"!

הקב"ה לא מביא 'מכה' שגורמת לייאוש, רק מכה שאפשר לסבול...

על כן, אל תתייאש – מה' תבקש! וירפא למכתך...

תשובה - קדמה לעולם

התשובה נברא לפני בריאת העולם, כדי:

שבכל רגע, האדם יוכל לעשות תשובה, לשוב את השם – ותשובתו תקובל!

את אשר יאהב השם יוכיח, בחסד וברחמים וכפי כוח הסבל, אומר מוהרנ"ת:

"וְלֹא יִשְׁלַח לָהֶם, כִּי אִם - כְּפִי יְכָלְתָּם".

אין מטרת הניסיון לשבור אותך, רק ליישר אותך.

תמיד ברגע האחרון לפני שאתה מרגיש שעוד רגע אתה נשבר, פתאום מתגלים בך כוחות נפש אדירים, ואתה אומר לעצמך:

אני אתמודד ואצליח - 'עברנו את פרעה, נעבור - גם את זה'.

תחזיק חזק – אני ה' רופאך

גז"י – גם זה יעבור... החיים הם כמו גלגל שמסתובב:

שום דבר בעולם הזה לא קבוע וניצחי – לא הטוב ולא הקשה!

קשה לך כרגע? זה יעבור, תזכור:

"קץ שם לחושך" – גם לחושך יש קץ, בקרוב אורך יאיר!

תחזיק מעמד! תתחזק עוד קצת – והניסיון יגמר!

הקב"ה מבטיח שהוא עוסק ברפואתך, וירפא אותך מכל צרותך, וזהו:

'כִּי אֲנִי ה' רֹפְאֶךָ' - "שֶׁאֲנִי ה', שֶׁאֲנִי רַחֲמָן גָּדוֹל! עוֹסֵק בִּרְפוּאָתְךָ".

הקב"ה – הבטיח! הקב"ה – מקיים! סמוך עליו! הנני רופא לך...

הקושי חונק אותך? יש פתרון!

אתה עובר ניסיונות מדומיינים, והשכל לא מבין איך ולמה, תדע שהאמונה היא פתרון הפלא, כי האמונה היא השכל מעל השכל:

במקום שנגמר השכל, שם – מתחילה האמונה!

וכשיש אמונה, לא נכנעים ל'גל' הניסיונות, רק:

מורידים את הראש, ונותנים לגל לעבור! בצונמי – לא נלחמים...

ככה השם רוצה, שדווקא מתוך הקושי נזדכך ונתקרב אליו.

אל תתנגד - לגלים! אל תתנגד - למעברים! גם הם בחסד וברחמים...

הקושי מרכך ומזכך את האדם, ופותח את ליבו לשוב ולהתקרב בחזרה לקב"ה, ואל לשמוע לעצת היצר, שמנסה לשבור אותך, אסור לוותר ולאבד תקווה.

איך הדינים יהפכו לישועה? אומר הבעש"ט הקדוש:

תמצא משהו טוב בניסיון ה'מר' – וכל הדינים ימתקו מעליך!

יש בקושי איזה ניצוץ של דבר טוב, בטוח.

זהו סוד חילוף האותיות, שהאריך בזה האריז"ל:

ה'מר' יהפוך ל'רם' – אם תפעיל את שרירי האמונה!

"ישועת השם כהירף עין" - ויש ענין שהכל יתהפך לטובה...

יש אמונה – לא אכנע!

מתח וחרדה, פחד קיומי - ואיה מקומי?

הקרקע נשמטת תחת רגלך, ודווקא זה – מרים אותך!

דווקא כשהכי מר לך, אתה – מתרומם מחדש!

"כי בשמחה תצאון" – ע"י השמחה יוצאים מכל הצרות.

השמחה צוחקת על הצרות, ומוציאה אותך לגלות לגאולה.

אל תתייאש, מחשבות טובות... מחזקות את האמונה והתקווה.

השכינה מצטערת בצערך, דבר עם הקב"ה, שתף אותו, והוא יראה לך את הדרך איך לשוב אליו, ולזכות גאולתך.

'יונתי בחגווי הסלע' – מה עושים?

אומר המדרש על הפסוק: "יונתי בחגווי הסלע" – היתה יונה שברחה מהנץ, ובבריחתה, הלכה להתחבא בנקיקי הסלע, ושם היא פוגשת נחש, ואין לה לאן לברוח... והקב"ה כביכול אומר: 'נראה למי היא תפנה'.

לא ממש מובן, שהרי - ליונה אין אופציות, ברור שהיא תפנה לקב"ה!

אם התוצאה ידועה מראש, אז – למה צריך מבחן?

המבחן נועד להוכיח לך - עצמך, שבמצב כזה - אתה פונה לקב"ה.

הקב"ה מכניס אותך למצב 'ביש', כדי - שבעל כורחך תגלה את האמת שלך!

יש רגעי לחץ ומצוקה, שאתה צועק בכינות, ומשחרר כמה דיבורי אמת ותפילות, והקב"ה שומע ומאזין:

"יקראני ואענהו, עימו אנוכי בצרה" – הקב"ה עונה לך.

"אחלצהו ואכבדו – אורך ימים אשביעהו, ואראהו בישועתי".

אני אחלץ אותך מכל צרה וצוקה, ישועתך קרובה.

דווקא בשעת צער ומצוקה, האמת הפנימית שלך – יוצאת לאור.

דווקא השעות הרגילות של חייך, הם – רגעי ההסתרה של חייך.

בשעת קושי, דיבורי אמת יוצאים מלבבך ופיך! והאמת שלך מתגלה!

עוד תירפא ברחמים – יש הבטחה!

יצר הרע - כולו דמיונות, ומתאר לך את הקושי ב'תסריט' הכי גרוע שאפשר, אבל, אומר מוהרנ"ת, שהסיוט הזה יגמר, כי הניסיון הוא:

"כְּפִי יְכולְתְּךָ בְּאֹפֶן - שֶׁתִּסְבֹּל וְתִתְרַפֵּא".

כרגע, כשאתה מתחזק באמונה ותפילה, הקב"ה ופמליה של מעלה נהנים ומתענגים מכל שניה שאתה זוכר מי מנהל את העולם, ופונה אליו בתחינה.

אין לחץ ואין דאגה, הקב"ה מנהל את ההצגה של חייך, כי העולם הזה 'חדר כושר' לחיזוק שרירי האמונה ובטחון, ותמיד תזכור:

הקב"ה נמצא איתך עימך ואצלך, גם בזמן שנאלץ – לייסר אותך.

שא עינייך למרומים, ובקש - הכל בחסד ורחמים, אומר מוהרנ"ת:

"אֲנִי ה' רֹפְאֶךָ, וּבְוַודַּאי - אֲרַפֵּא אוֹתְךָ כָּרָאוּי".

הנני רופא לך...

במהרה, אמן!