ד"ם נגד דם - היתומים שמתחתנים לפני פורים

האתגר הזה עולה וצף בכל חודש מחדש. במשרדי 'קופת העיר' מתרכזות עשרות בקשות של יתומים ויתומות המתחתנים בקרוב, וזקוקים לעזרה כספית משמעותית, בגלל מצבם הכלכלי הקשה. הקופה באה לקראתם ומנסה לסייע, אבל הסכומים עצומים, והיתומים רבים מאוד למרבה הצער.

כל הטרגדיות, כל האסונות, כל התאונות הקטלניות ואירועי המחלה הקשים שידענו בעשרים השנה האחרונות, כל אותם אבות ואימהות צעירים שנפטרו בדמי ימיהם והותירו יתומים צעירים בבתיהם, מתרכזים בסופו של דבר לקריאת מצוקה גדולה כשהיתומים הללו באים להתחתן, ואין להם יכולת כלכלית לממן זאת.

גם בחיי היום יום מתקשות המשפחות הללו להישאר עם הראש מעל המים. אבל לזה הם כבר התרגלו, יש ארגוני עזרה וסיוע, קצבת שארים, משתדלים להסתפק במועט וממשיכים הלאה.

אבל כשהם מגיעים לחתונה, כל זה אינו מספיק, פה צריכים זוג הורים שיכולים לקבל על כתפיהם את העול הכלכלי המשמעותי, לקחת הלוואות ולעמוד בלוח התשלומים הנוקשה. זה לא מתאים למשפחות עם הורה אחד שגם כך בקושי מצליח להחזיק מעמד. לא לאלמנים עם יתומים ולא לאלמנות עם יתומים.

הם חייבים עזרה, אבל מדובר בסכומי עתק.

בשל כך נוהגים ב'קופת העיר' לאגד את אותם מקרי מצוקה של יתומים ויתומות המתחתנים בשעה טובה, בקרנות ייעודיות, וכך הוקמה לה קרן 'יתומי אדר', שכוללת 44 יתומים המתחתנים בין ראש חודש אדר ב' וימי הפורים.

בראש הקרן הועמד הגאון, מגיד השיעור הנודע ומרביץ. התורה הגדול בעולם, רבי מיכל זילבר.

44 מקרים קשים של יתמות המשולבת בעוני הוצגו בפניו בזה אחר זה. 44 עולמות שבורים של יתומים שאיבדו את אבא או את אמא, ומאז הם מתמודדים עם כאב אינסופי, עם חסר ממשי בשלמות הבית שבו הם גדלים.

44 עולמות שנבנים בימים אלו מחדש, עם כניסתם תחת החופה יזכו 44 היתומים והיתומות הללו להקים בתים חדשים, שלמים! בתים שבהם יש גם אב וגם אם, ובעז"ה יהיו גם ילדים בריאים ושלמים, דורות ישרים ומבורכים.

רבי מיכל זילבר החליט לפרוש את חסותו על הקרן המיוחדת. הוא מתייחס לעובדה שמספר היתומים והיתומות, 44 עולה בגימטריא 'דם' וכותב בכתב ידו הטהורה באחריות מלאה: "כמה שיתנו יותר יזכו יותר לישועה עד הפורים הבעל"ט והנותנים 440 ש"ח כנגד 44 היתומים הנישאים בחודש זה, עד פורים, יבוטל מה שנחתם בדם למעלה ויהיה להם אך טוב".

זה הזמן לקום ולעשות מעשה, לתרום סכום שיש בו ממש, לכל אחד מאותם 44 יתומים ויתומות שניצבים על פתחה של התחלה חדשה. הם הולכים לעבור ממצב של 'יתום' ו'יתומה', למצב של 'אבא ואמא'. הם זקוקים לעזרה וסיוע לאחר שרבני 'קופת העיר' בדקו היטב את הנתונים ומצאו כי יש צורך לעזור ולסייע להם בפן הכלכלי על מנת שיוכלו להתחתן בכבוד.

וברגעים האלו הם זקוקים לנו, הם זקוקים לך! הם צריכים את העזרה שלנו. אם כל אחד מאתנו יתן עשרה שקלים ליתום, 440 שקלים בסך הכל, הם יוכלו להתחתן בכבוד בסייעתא דשמיא ולהתחיל את חיי הנישואין שלהם ברגל ימין.

