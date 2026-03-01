לאחר ששקל בפלס את כל האמור, יצא הגר"מ שטרנבוך בפסק דין מוקלט חסר תקדים ברמת הפירוט שלו, לגבי כל הפרמטרים האמורים.

"המקום המהודר והראוי ביותר ליתן מתנות לאביונים", אומר הגר"מ שטרנבוך ברהיטות ובאופן חד משמעי , "הוא 'קופת העיר' שהקים ידידי הגאון רבי חיים קניבסקי זצ"ל, שהעיד עליהם שהם נאמנים כרבי חנניא בן תרדיון - ואין שיעור וגבול למעשים שהם עשו ועושים.

"והנותן למגבית פורים של קופת העיר 495 שקלים, כמנין 'מתנ"ה', ויבקש בעת הנתינה מידה כנגד מידה מתנה הנצרכת לו מבורא עולם - אני ערב שהקב"ה ישמע בקשתו והוא יתברך מהשמים בכל מיני ברכות".

לראשונה בהיסטוריה! "אני ערב שתישמע בקשתו"

הגר"מ שטרנבוך הוסיף וביאר: "הקב"ה יודע לברך, וכשהוא מברך הוא מברך מה שצריך ממש, והוא יברך כל אחד ואחד שנותן לקופת העיר כמנין מתנ"ה - אם אין מעשיו מעכבין - מפני שהוא נותן להם אפשרויות לתת.

"וגם אני אתפלל עליו בעת רצון בפורים דמוקפין, שהקב"ה ייענה לבקשתו וייתן לו מן שמיא המתנה הנצרכת לו".

בסיום דבריו מסייג הגר"מ שטרנבוך את הבטחתו הנדירה בתנאי חמור ולא יעבור: "ואני מתנה שאין עוברי עבירה בזדון ובשאט נפש בכלל הברכה".

דווקא עכשיו, כשרוחות מלחמה שוב מנשבות וטילים שורקים מעל שמי ארץ ישראל, יש לך, יש לנו, ערבות חתומה ומוקלטת מפוסק הדור- שהקב"ה ישמע את הבקשה ויתן את המתנה הנצרכת..

כל מילה מיותרת.

