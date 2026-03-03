כיכר השבת
הציגו תעודה שפג תוקפה

ריגול? שני עיתונאים מטורקיה, עשו שידור חי ליד הקריה בתל אביב - ועוכבו

שני עיתונאים ככל הנראה טורקיים, השייכים לרשת תקשורת גדולה בעולם, עשו שידור חי סמוך מאוד לקרייה והם נעצרו על ידי המשטרה, שבדקה את תעודת העיתונאי שלהם, והתברר כי פג התוקף שלה (חדשות מלחמה)

העיר תל אביב (צילום: יונתן זינדל/פלאש 90)

היום הרביעי ל, לפני זמן קצר (שלישי, פורים) עוכבו שני אזרחים זרים, לאחר שעל פי החשד תיעדו מתקן ביטחוני בגזרת מחוז ת"א.

המשטרה אמנם לא מסרה איזה מתקן ביטחוני מדובר - בו הם עשו שידור חי, אך ככל הנראה מדובר בקריה בתל אביב.

המשטרה הגיעה למקום, לאחר שהתקבלו קריאות מאזרחים שראו שני חשודים, שנצפו כשהם מצוידים במצלמות.

על פי החשד, העיתונאים שמוצאם ככל הנראה מטורקיה והם עובדים ברשת CNN טורקיה, תיעדו בזמן אמת לערוץ תקשורת זרה, הגיע למקום כוח משטרתי שפעל להפסקת השידור והחל בבדיקת החשודים.

החשודים הציגו עצמם כעיתונאים והציגו תעודה שפג תוקפה. "החשודים הועברו לחקירה", נמסר מדוברות המשטרה.

