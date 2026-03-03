הציגו תעודה שפג תוקפה ריגול? שני עיתונאים מטורקיה, עשו שידור חי ליד הקריה בתל אביב - ועוכבו שני עיתונאים ככל הנראה טורקיים, השייכים לרשת תקשורת גדולה בעולם, עשו שידור חי סמוך מאוד לקרייה והם נעצרו על ידי המשטרה, שבדקה את תעודת העיתונאי שלהם, והתברר כי פג התוקף שלה (חדשות מלחמה)

יט יאיר טוקר כיכר השבת | 13:40