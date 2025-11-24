סרטון בו נראה מתיישב תוקף באלת מסמרים פלסטינית מבוגרת התפרסם ברחבי העולם, והביא לביקורת נרחבת. כמה ימים לאחר הפצת הסרטון כבר נעצר חשוד במעשה, והיום (שני) פורסם ב'ווינט' כי הוגשה נגדו הצהרת תובע לקראת כתב אישום.

התקרית התרחשה ב-19 באוקטובר, באדמות ואדי עמר צפונית לרמאללה. אז תקף החשוד, אריאל דהרי (שאינו תושב יהודה ושומרון) באלימות את עפאף אבו עליא, אם לחמישה בת 53. היא נפצעה באורח קשה, עם שברים בגולגולת שלה ועם שני מוקדים של דימום פנימי בראש.

במשטרה ובשב"כ ביצעו מספר פעולות חקירה מעמיקות, ושבועיים וחצי לאחר מכן נעצר החשוד על ידי בלשי ימ"ר ש"י. בחינת חומר החקירה המלא, קבעה כי קיימת תשתית ראייתית לכאורה המאפשרת להגיש כתב אישום חמור נגדו.

בית המשפט נעתר לבקשת גורמי החקירה, והאריך את מעצרו לצורך הכנת כתב אישום ובקשה למעצר עד תום ההליכים, קבלת האישורים הנדרשים מהמחלקה לתפקידים מיוחדים בפרקליטות המדינה והיערכות סופית להגשת כתב האישום.

עו"ד דניאל שמשילשווילי מארגון "חוננו", שמייצג את החשוד נגדו הוגשה הצהרת תובע, מסר בתגובה לפרסום: "חרף הצהרת התובע שהוגשה, מרשי עומד על חפותו והחוק בעניין זה הוא ברור גם בנוגע למתיישבים. אדם הוא חף מפשע עד אשר תוכח אשמתו.

אנו עדים ללהיטות מצד הפרקליטות במקרה זה, אשר מבחינה משפטית היכולת לקבוע שמרשי ביצע את העבירות הינה קלושה, ובוודאי שאינה ברמה המספקת בהליך הפלילי. נותר רק לקוות שבפרקליטות יפעלו באותה להיטות במקרים חמורים בהרבה, שבהם נרצחו בני עמנו בידי מחבלי חמאס הארורים - ושנגדם טרם הוגש ולו כתב אישום אחד".