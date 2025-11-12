הנשיא הרצוג מודיע: קבלתי בקשת חנינה לנתניהו - מהנשיא טראמפ

נשיא המדינה יצחק הרצוג קיבל הבוקר (רביעי) איגרת חתומה מנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הקורא לו לשקול מתן חנינה לראש הממשלה בנימין נתניהו.

בהודעה מטעמו של הנשיא נמסר כי "נשיא המדינה מכבד מאוד את הנשיא טראמפ, הוא שב ומביע את הערכתו על תמיכתו הבלתי מסויגת בישראל ותרומתו העצומה להשבת החטופים, שינוי פני המזרח התיכון ועזה, ושמירה על ביטחונה של מדינת ישראל".

עוד נמסר מבית הנשיא כי "מבלי לגרוע מן האמור לעיל, כפי שהבהיר נשיא המדינה לא פעם, על המעוניין בקבלת חנינה להגיש בקשה בהתאם לכללים".