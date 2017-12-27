מה חושבים רבני הציונות הדתית על הפשיטה ההמונית שמתרחשת מדי שנה, ערב השנה החדשה, על ציונו של רבי נחמן מברסלב באומן? מתברר כי הרבנים מתנגדים לכך נחרצות ובמילים חריפות. "מסופקני אם ר' נחמן עצמו רואה מצוה בנסיעה אליו מא"י לאומן" ו"זוהי שטות גמורה לעזוב את ארץ ישראל ממש, בשביל מקום שהוא רק בבחינת ארץ ישראל"
בציונות הדתית לא מקבלים בלב שלם את המהלכים השונים הזוכים לגיבוי מח"כ נפתלי בנט ומפלגת הבית היהודי ועלולים לפגוע בעולם התורה. הרב צבי טאו, נשיא ישיבת 'הר המור' מפרסם מכתב חריף: "הדיבורים וההצעות בדבר צימצום לימוד התורה - פגיעה בכתרה של תורה, וחילול ה'" (חדשות, פוליטי)
המתיחות בבית היהודי והחשש מגוש אותו יוביל יו"ר המפלגה נפתלי בנט יחד עם יאיר לפיד, מובילים את רבני הציונות הדתית לפעול בנושא, הערב, התכנסו רבני הציונות הדתית בראשות הגאון רבי דב ליאור, לפגישה המוגדרת "סודית" יחד עם ח"כ אורי אריאל בלשכתו בירושלים ודנו בנושא גיוס בני ישיבות (פוליטי, בחירות 2013)