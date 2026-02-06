בעוד נציגי ארצות הברית ואיראן נערכים לפתיחת שיחות בעומאן, נחשף כי בבית הלבן מתנהלת במקביל עבודה שקטה על תרחיש קיצון: קריסת משטר האייתוללה עלי חמינאי והקמת גוף מעבר שינהל את איראן ביום שאחרי. על פי דיווח של העיתון The National, המאמץ מוביל בידי ג׳ארד קושנר, חתנו ויועצו הבכיר של דונלד טראמפ.

לפי מקורות המעורים בפרטים, קושנר מעורב באופן הדוק בהרכבת קבוצה של אנשי עסקים איראנים־אמריקנים, שאמורה לשמש גוף מייעץ או מסגרת מעבר אזרחית – במקרה שהמשטר בטהרן יתערער או יקרוס. המקורות ציינו כי מדובר ביוזמה הנבחנת ברצינות, גם אם טרם הבשילה לכדי החלטה רשמית. מהבית הלבן נמסר כי אין תגובה לדיווח.

מקור נוסף המעורה בדיונים מסר כי בממשל שוקלים לכנס כבר בימים הקרובים מפגש של גורמי אופוזיציה איראנים בפאלם ביץ׳ שבפלורידה, סמוך לאחוזת מאר־א־לאגו. הפגישה נועדה לבחון אפשרויות לניהול אזרחי זמני באיראן ולגיבוש הנהגה חלופית, אך בשלב זה היא נתקלת בקשיים לוגיסטיים וביטחוניים.

השיחות שייפתחו היום בעומאן יובלו מצד ארצות הברית בידי קושנר והשליח המיוחד סטיב ויטקוף, ומנגד ישתתף שר החוץ האיראני עבאס עראקצ׳י. בוושינגטון מבהירים כי הדיפלומטיה היא עדיין הנתיב המועדף – אך לא היחיד.

דוברת הבית הלבן קרוליין לוויט אמרה כי "דיפלומטיה היא תמיד האפשרות הראשונה מבחינתו של הנשיא", אך הדגישה באותה נשימה כי "לנשיא יש שורה של אפשרויות נוספות, כמפקד העליון של הצבא החזק ביותר בהיסטוריה". לדבריה, הדרישה המרכזית של טראמפ נותרה חד־משמעית: אפס יכולת גרעינית לאיראן.

גם מזכיר המדינה מרקו רוביו הבהיר כי שיחות "בעלות משמעות" חייבות לכלול לא רק את סוגיית הגרעין, אלא גם הגבלות על טווח הטילים הבליסטיים, הפסקת התמיכה בארגוני טרור ברחבי האזור ושיפור התנהלות המשטר כלפי אזרחיו.

מנגד, עלי חמינאי הזהיר כי כל תקיפה אמריקנית תוביל לעימות אזורי רחב. האיום, שנשמע בימים האחרונים מטהרן, ממחיש את גודל ההימור: בין ניסיון להגיע להסכם שיבלום הסלמה, לבין הכנה אמריקנית מואצת למציאות שבה איראן תעמוד בפני טלטלה שלטונית עמוקה.