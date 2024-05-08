בצל ימי הרחמים והרצון, נפתח שבוע שעבר 'זמן אלול' בישיבת "כנסת ישראל" סלבודקה. הישיבה, בראשותם של מרנן הרבנים הגאונים רבי דב לנדו ורבי משה הלל הירש, קיבלה לשעריה כ-120 בחורים חדשים | בתיעודים נצפים ראשי הישיבות מוסרים שיעורים לצעירי הצאן, בהתמדה ובהתלהבות דקדושה | בסה"כ לומדים בישיבה כיום למעלה 600 בחורים כ"י | הצלם יעקב נחומי תיעד את סדרי הישיבה והשיעורים ביום הראשון (עולם הישיבות)
תיעוד מיוחד ומרגש: ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו מגיע להיכל ישיבת סלבודקה בבני ברק, מתיישב על כסא נמוך ושומע כאחד הבחורים את מגילת איכה | מכיוון שרה"י מקפיד על מנהג החזו"א והולך רק עם גרביים, בתיעוד תוכלו לראות את לוחות העץ המיוחדים ששמו לו תלמידיו מהבית לישיבה | "לוֹא אֲלֵיכֶם, כָּל-עֹבְרֵי דֶרֶךְ הַבִּיטוּ וּרְאוּ, אִם יֵשׁ מַכְאוֹב כְּמַכְאֹבִי אֲשֶׁר עוֹלַל לִי" (עולם הישיבות)
ראש הישיבה תקף בשיחה שמסר את עולם הרישום לישיבות הגדולות, והורה הנהגות מיוחדות לעונת הרישום | וגם, כאשר הגיעה שאלה לפתחו של ראש הישיבה, שנגעה לישיבה חדשה שנפתחה בנשיאותו, הוא הורה לא לקבל בחורים - וזו הסיבה שנתן (עולם הישיבות)