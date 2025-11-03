מסע קרן עולם התורה בשוויץ, הסתיים הבוקר (שני) בציריך, הגאון רבי דב לנדו, חוזר ארצה, בשל צינון קל שלקה בו.

המסע בציריך כלל דינרים, פגישות עם נגידים נדיבים ואלפי משתתפים בעצרת גדולה עם מאות משתתפים.

המסע נפתח בשעות הבוקר המאוחרות אז נחתו משלחת גדולי ישראל, האירועים נפתחו בדינר המרכזי בבית הנגידים למשפחת שטרנבוך, בהשתתפות נגידי העיר.

את המעמד פתח יו"ר קרן עולם התורה, ראובן וולף, בדברים נרגשים: "היום נכתבת היסטוריה בציריך – עיר ואם בישראל. שהחיינו וקיימנו, במסירות נפש עצומה הגיעו רבי דב לנדו ועמם גדולי התורה לחזק את לבבות ישראל ולעורר את הציבור להיות שותפים בביצור חומות התורה."

לאחריו נשא דברים ראש הישיבה הגר"ד לנדו, שאמר: "באתי לכאן כשליחם של מוסדות התורה בארץ ישראל – הישיבות והכוללים. מי שיזכה להיות שותף להחזקת התורה, יזכה לשפע עצום מן השמים. התורה היא מקור הברכה של כל עם ישראל."

במהלך שעות אחר הצהריים התקיימו מפגשים אישיים עם עשרות גבירים, אשר נדבה רוחם לתרום ביד רחבה ולהרים תרומות נכבדות לקרן עולם התורה, מתוך תחושת שליחות וזכות גדולה להיות שותפים להעמדת התורה בדור.

לקראת ערב נערך דינר נוסף בבית משפחת אלפערט הי"ו, ולאחר מכן הגיע שיאו של היום — עצרת ענקית ומרוממת שנערכה באולם המרכזי בציריך, בהשתתפות אלפי תושבי העיר והקהילות הסמוכות. ההמונים גדשו את האולם והשתתפו בערב של חיזוק והתעוררות לכבודה של תורה.

שיא מרגש במיוחד נרשם כאשר הגאון רבי שמעון גלאי, פרץ בשירה עם הקהל את הניגון "שערי שמים פתח", כשאלפי המשתתפים מצטרפים בשירה אדירה ובהתרגשות גדולה. המעמד כולו היה קידוש שם שמים עצום ורגע של אחדות נדירה בקרב יהדות ציריך.

המסע נמשך היום לעיר ז’נבה, שם צפויות להתקיים עצרות תפילה ודינרים נוספים במעמד גדולי התורה, למען המשך ביסוס וחיזוק עולם התורה בארץ ישראל.

יצוין, כי בעקבות צינון קל של הגר"ד לנדו ולאחר התייעצות עם רופא, הוחלט שבעקבות מזג האויר הקר, מרן שליט"א לא ימשיך את המסע לז'נבה כמתוכנן והוא ימריא ישירות לארץ.

מהבית נמסר: "מצבו של הגר"ד לנדו ב"ה מצוין והוא ביקש מחברי המשלחת שממשיכים לז'נבה, להעביר את ברכתו לתורמים וליהודי ז'נבה והקהילות היהודיות בצרפת שהגיעו להשתתף במעמדי החיזוק".