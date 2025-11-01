ראש הישיבה הגר"ד לנדו ( צילום: עזרא טרבלסי )

פרסום ראשון: אחרי עצרת הענק בסוף השבוע האחרון, ראש הישיבה הגר"ד לנדו שליט"א ימריא מחר בבוקר (ראשון), להמשך המסעות למען הצלת עולם התורה בארץ הקודש, בביסוס וחיזוק קרן עולם התורה שכבר חילקה מאות מיליוני שקלים לישיבות ולכוללים בשנה האחרונה.

במסע הבזק הנוכחי יבקר רה"י יחד עם גדולי תורה וחסידות במדינת שווייץ, לביקור בן יממה וחצי, במהלכו יפקוד את הערים ציריך וז'נבה, במעמדים עם הנדיבים בעם ועצרות לכלל הציבור התורני והאמוני במקום. אל ראש הישיבה מתלווים במסע הנוכחי ראשי ישיבות ואדמו"רים, ובהם הגאון הגדול רבי אברהם סאלים, הגאון רבי שמעון גלאי, הגאון רבי ברוך סולובייצ'יק, הגאון רבי יוסף חברוני והאדמו"ר מראחמסטריווקא. מיד עם הגיעם לציריך בצהרי היום, ישתתפו חברי המשלחת במספר מפגשים שייערכו בבתי הנגידים שהתחייבו להרים סכומים הגונים למען קרן עולם התורה, ולקראת ערב ייערך מעמד עצרת לכלל תושביה החרדיים של העיר, להרים קרנה של תורה. סכנה רוחנית בסופר: מסופני הסריקה נפרצו, והציבור חשוף לתכנים חמורים ובלתי הפיכים חיים רוזנבוים | 18:54 חשיפה דרמטית: מאחורי הקלעים ב'עדה החרדית' – המאבק שכמעט מנע השתתפותם של הרבנים בעצרת חיים רוזנבוים | 18:51 למחרת היום ימשיכו חברי המשלחת לביקור בעיר ז'נבה, שם גם ייערכו מספר מפגשים עם נגידים הנדיבים בעם שהרימו תרומת קודש למען קרן עולם התורה, ובהמשך תיערך עצרת המונית אליה יגיעו גם המוני יהודים מצרפת מהערים אקס לה בן וליון, שהמרחק בינם לז'נבה אינו גדול במיוחד, וקיימות בהן קהילות יהודיות נכבדות. בלילה שבין שני לשלישי ייצא רה"י הגר"ד לנדו בדרכו חזרה לארץ הקודש, לשוב להמשך סדר היום העמוס בהרבצת התורה ועיונה והנהגת כלל ישראל כמימים ימימה.

מכתב רה"י הגרמ"ה הירש ( צילום: ללא )

ראש הישיבה הגרמ"ה הירש, שנעדר ממנו להשתתף במסע שלח מכתב מרגש לנגדים המתכנסים בשוויץ. ל'כיכר השבת' נודע כי הסיבה שהגרמ"ה הירש לא ישתתף במסע, היא בשל הנסיעה שנקבעה מראש - לארה"ב ולצרפת, לצורך מסע איסוף כספים עבור ישיבת סלבודקה.

ראש הישיבה פתח את המכתב "מאוד חפץ ליבי להשתתף עמכם בכנסיה לשם שמים, אך נבצר ממני לבוא, ואבקש לברככם מריחוק מקום ובקירוב לב. זכיתם אתם לזכות מיוחדת והיסטורית שנמסרה לדורנו, והיא הצלת הישיבות והכוללים שבארץ ישראל, במעשיכם אתם מבטיחים את המשך הקיום של לימוד התורה בארץ הקודש, ולדורי דורות תזכרו כאותם אלה שזכות גדולה זו נפלה בחלקם, אשריכם ואשרי חלקכם!".

רה"י הוסיף וכתב: "ברצוני לשוב ולבקש ממכם את אשר דרשתי וביקשתי בכינוסים שנערכו עבור "קרן עולם התורה" - והוא שהתרומות הניתנות עבור החזקת תורת ארץ ישראל לא יבואו מכספי הצדקה אותם הייתם רגילים ליתן עבור מקומות אחרים, אותם מקומות תלויים בכם וזקוקים לעזרתכם ואל לנו לפגוע בהם חלילה".

רה"י תיאר את המצב וביקש מהנגידים: "בקשתינו כעת היא להוסיף על שאר הצדקות הרבות שאתם עושים, וכך באמת הונהג ברחבי העולם כאשר נדיבי לב צדיקים הוסיפו לתת מעבר למה שהיו רגילים, מתוך הבנה שהצלת הישיבות בארץ ישראל היא חובת השעה וצריך להתאמץ בשבילה יותר".

בסיום המכתב כתב הגרמ"ה הירש: "בזכות התמסרותכם מעל ומעבר להרגלכם, השי"ת יוסיף גם הוא לכם בכפל כפליים שפע טוב ורוב נחת, ורק ברכה והצלחה בכל מעשה ידיכם, מתוך בריאות ושמחה כל הימים. דורש שלומכם".