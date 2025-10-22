לאחר שהמסע אתמול (שלישי) הסתיים בקליבלנד, המריאו הרבנים ללוס אנג'לס להמשך המסע לגיוס כספים של קרן עולם התורה למען עולם התורה.

הבוקר בלוס אנג'לס נפתח בתפילות שחרית שנערכו בבתיהם של המארחים שזכו לארח את גדולי הרבנים בהשתתפות נגידים ובני הקהילה המקומית.

בהמשך היום התקיימו שיעורי תורה ושיחות חיזוק ברחבי הישיבות והכוללים בעיר. דברי תורה נשמעו מפי ראשי הישיבות הגאון רבי חיים פרץ ברמן, ראש ישיבת פוניבז' והגאון רבי יוסף חברוני, ראש ישיבת חברון.

בשעות הצהריים נערך הדינר המרכזי בבית הנגיד יצחק אונגר. עשרות רבות מנגידי הקהילה נטלו חלק באירוע המושקע, שנערך ברמה גבוהה ובאווירה מרוממת. במהלך הערב נשמעו דברי חיזוק ונשיאה בעול, וגדולי ישראל שיבחו את הנדיבים על מסירותם לעולם התורה.

הנאספים התחייבו לסכומי כסף גדולים לטובת קרן עולם התורה, מתוך תחושת שליחות ושותפות בלומדי התורה

שיאו של היום נרשם בשעות הערב, כאשר התקיימה עצרת ענק במקום ההתכנסות "סבן" בלוס אנג'לס, בהשתתפות רבבות מתושבי העיר, הרחבה העצומה התמלאה בקהל רב שהגיע לשמוע את גדולי התורה במעמד נדיר ומרומם.

העצרת התקיימה במעמד הגר"ד לנדו, הגר"י הלל, הגר"י אולשין ראש ישיבת ליקווד, הגרח"פ ברמן ראש ישיבת פוניבז', הגרא"י פינקל ראש ישיבת מיר והגר"י חברוני ראש ישיבת חברון.

המעמד העוצמתי ריגש את תושבי העיר והיה לקידוש שם שמים גדול. במהלך העצרת נרתם הציבור באחדות נדירה, כאשר רבים הוזילו מהונם והרימו תרומות נכבדות להמשך פעילות קרן עולם התורה ולחיזוק לומדי התורה בארץ ישראל.