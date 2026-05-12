מסע גדולי ישראל להצלת עולם התורה בדרום אמריקה | תיעוד וסיקור

בשבוע שעבר דווח ב'כיכר השבת', על כך שחודשו הנסיעות של גדולי ישראל לאסוף כספים לטובת עולם התורה, אלא שהפעם גדולי ישראל - הגר"ד לנדו והגרמ"ה הירש נעדרו מהמסע, הגרמ"ה נעדר ברגע האחרון בשל בעיות רפואיות של רעייתו.

המסע נפתח אתמול (שני) בבוקר בסאו פאולו שבברזיל, וזו הפעם הראשונה שמשלחת הרבנים הגיעה למקום.

במשלחת משתתפים הגר"י הלל, ראש הישיבה הגר"א סלים, הגר״ש גלאי, הגרח״פ ברמן מראשי ישיבת פוניבז׳, הגר"מ קוטלר, והגר״י חברוני ראש ישיבת חברון.

בדרכם מישראל עצרו הרבנים לחניית ביניים בפריז, שם התארחו בבית הנגיד ג׳והקים כהן. במהלך השהות התפללו תפילת שחרית וסעדו ארוחת בוקר, ולאחר מכן המשיכו בדרכם לברזיל.

המסע נפתח בקהילה היהודית, המעמד המרכזי נערך בבית הנגיד יעקב שטרן, בהשתתפות נגידי הקהילה, ראשי מוסדות התורה המקומיים ואורחים נוספים שהגיעו במיוחד מדיל שבניו ג׳רזי.

במהלך הדינר נשא דברים הגר״י הלל, שעמד על גודל השעה ועל הצורך בהתגייסות רחבה למען עולם התורה. ״אם נשתדל ונתאמץ מעל לכוחתנו, הקב"ה ישיב לנו בכפל כפליים", אמר.

אחריו דיבר הגאון רבי שמעון גלאי שסיפר בקול נרגש על ההתרגשות מעמל התורה ומסירות הנפש של בני התורה בארץ ישראל, וקרא לנגידים להצטרף לקריאת ״מי לה׳ אלי״ ולחזק את לומדי התורה.

הנגיד עזרא איראני נשא דברים וסקר בפני המשתתפים את הרקע להקמת קרן עולם התורה. בדבריו הדגיש כי גדולי ישראל רואים בפעילות הקרן עניין של הצלת נפשות ממש.

בהמשך הגיעו גדולי ישראל לביקור מיוחד בתלמוד תורה ״המאור״ בעיר, שם התקבלו בשירה ובריקודים על ידי התלמידים, שהתרגשו מהביקור הנדיר.

הגאון רבי חיים פרץ ברמן נשא דברים בפני התלמידים והביע את התפעלותו מהתפתחות עולם התורה ברחבי העולם. ״רואים בחוש כיצד הקב״ה דואג שבכל מקום בעולם תמשיך ותפרח התורה״, אמר.

בסיום המעמד חתמו גדולי ישראל על תעודות הוקרה מיוחדות לתלמידים שסיימו את מסכת קידושין ונבחנו עליה בהצלחה.

מסע קרן עולם התורה צפוי להימשך גם בימים הקרובים כאשר המשלחת תעבור גם לארגנטינה, עם שורת דינרים ומפגשים נוספים, במסגרת המאמצים לחיזוק והחזקת עולם התורה בארץ ישראל.