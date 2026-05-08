הרב חיים פרץ ברמן משמש כאחד מראשי ישיבת פוניבז' המעטירה בבני ברק, מהישיבות המרכזיות והמשפיעות ביותר בעולם הישיבות הליטאי. הוא חתנו של ראש הישיבה הגאון רבי ברוך דב פוברסקי, ובנו של ראש הישיבה המנוח הגאון רבי שלמה ברמן זצ"ל שהלך לעולמו לפני כעשרים שנה. הרב ברמן מתגורר בבני ברק ומשמש כדמות מרכזית בהנהגת הישיבה ובהדרכת אלפי תלמידים.

בשנים האחרונות זוכה הרב ברמן לחשיפה ציבורית רחבה יותר, כאשר הוא נוטל חלק פעיל באירועים חינוכיים ורוחניים רבים. הוא משתתף במסעות גיוס כספים לישיבות בארץ ובחו"ל, מוסר שיעורי תורה בכנסים ובאירועים מיוחדים, ומשמש כחבר בוועדת הרבנים של ארגון "לב שומע" העוסק בסיוע לבני נוער בסיכון. במהלך תקופת מבצע חרבות ברזל, הרב ברמן התייחס לסוגיות ציבוריות רגישות והדריך את תלמידיו בשאלות של שעה.

הרב ברמן ידוע בגישתו החינוכית המאוזנת והמעשית. בכנסים של ארגון "לב שומע" הוא עונה על שאלות מורכבות בנושאי חינוך, כגון התמודדות עם בחורי ישיבה המתעניינים בתחומים שונים מחוץ ללימוד התורה, טיפול בענייני קדושה, ויחס להורים המתמודדים עם אתגרים חינוכיים. דבריו מאופיינים בהבנה עמוקה של המציאות החינוכית המורכבת ובחיפוש אחר פתרונות מעשיים.

כראש ישיבה, הרב ברמן מוסר שיעורים קבועים לתלמידי פוניבז' ומקפיד על שמירת המסורת הלימודית של הישיבה. הוא משתתף באירועי הישיבה המסורתיים, כולל מסיבות חנוכה, סיומי מסכתות, ואירועי חיזוק לתלמידים. במהלך תקופות הזמן, ניתן לראותו בחדרי השיעורים מוסר את שיעוריו לתלמידים הצמאים לדברי תורה.

הרב ברמן שומר על קשר הדוק עם חמיו, הגאון רבי ברוך דב פוברסקי, ומשתתף באופן קבוע במניין המיוחד המתקיים במעונו של ראש הישיבה ברחוב בן זכאי בבני ברק. הוא נוטל חלק בטקסים משפחתיים ודתיים לצד חמיו, כולל תפילות מיוחדות, קריאת איכה בתשעה באב, והתרת נדרים בערב ראש השנה. הקשר המשפחתי והרוחני בין שני ראשי הישיבה משקף את המשכיות הדורות בהנהגת פוניבז'.

בתחום הציבורי, הרב ברמן משתתף במפגשים עם גדולי ישראל ובאירועים חשובים בעולם הישיבות. הוא נוטל חלק בכנסים של מרביצי תורה, בעצרות זיכרון לראשי ישיבות שהלכו לעולמם, ובמסעות חיזוק לקהילות יהודיות בחו"ל. מעורבותו הציבורית משקפת את תפקידו כאחד ממנהיגי הדור הצעיר בעולם הישיבות הליטאי.

הרב ברמן ממשיך את מורשת אביו, הגאון רבי שלמה ברמן זצ"ל, שהיה מראשי ישיבת פוניבז' ונפטר לפני כעשרים שנה. בכל שנה, ביום היארצייט לאביו, הרב ברמן מציין את היום במניין המיוחד ונוטל חלק בתפילות מיוחדות. הרבנית ברמן, רעייתו, ידועה גם היא במסירותה לערכי התורה והחינוך, וסירבה בעבר לקבל תרומה להוצאת ספרי אביה בתנאים שלא התאימו למסורת המשפחתית.