הגאון רבי חיים פרץ ברמן, ראש ישיבת פוניבז', התייחס באריכות בכינוס לבני ישיבות, לטענה שנשמעת שוב ושוב נגד עמלי התורה - בעיקר מבני הציונות הדתית, על כך שבניהם נהרגים בקרב בעוד בני הישיבות לא מתגייסים ושקועים בעולמה של תורה.

"כיכר השבת" מביא את תשובתו המלאה:

ראש הישיבה הגרח"פ ברמן: "בשם מה הם באים? אם הם באים והם לא מאמינים בקדוש ברוך הוא, והם לא מאמינים בתורה, אנשים שיגיע עוד מעט ראש השנה, והם בכלל לא ידעו שבאותו יום הקדוש ברוך הוא גוזר על העולם, אנשים שהולכים עיוורים בעולם, אם יהיה בן אדם שלא היה בתוך ישיבת הממשלה אף פעם, ויגיד, לא יודע איך מגיע כספים לבתי ספר, אין תוכנית, אין כלום, ככה פתאום מגיע, הוא לא יודע איפה לפעול בשביל לעשות, בורים וטיפשים לגמרי. צריך להתפלל עליהם, שיתנו להם שכל.

"אבל מותר האדם מן הבהמה אין. אם יבואו אנשים ויגידו, תראו איזה חכמים היינו. אנחנו יודעים להציל אתכם מהצבא, היה לנו ביפרים והיו לנו באיראן דברים, אבל איפה היה השכל שלהם בשמחת תורה? כאלה אנשים חכמים. איפה היה להם השכל? כלום שכל לא היה. אז מה, פתאום כאן נפתח השכל וכאן זה הכי טיפש? כי זה לא הם, כי הם אין להם שום אפשרות לעשות.

"הם באו ועשו דבר שאולי סופר ילדים דמיוני שלא יקנו את הספרים שלו היה עושה, שתכנן במשך עשרים שנה שלכל אחד יהיה טלפון, ובתוך כל דבר ישימו פצצה, ויודעים את זה פה מאות אנשים, ואף אחד משם לא ידע את זה, ובדיוק ברגע שיתחשק לו, ברגע המתאים הוא יפעיל את זה, לא רגע קודם ולא רגע אחר כך, וככה זה יצליח. אפילו הטיפש שבטיפשים לא היה עושה כזה דבר. זה דבר חסר כל היגיון שיצליח לו, מכין ל-20 שנה שהאנשים האלה לא יתפסו, ובאמת התחמם הבטרייה פעם אחת, ואז הם תפסו את זה. זה דבר שהוא שטות. הקדוש ברוך הוא הכניס את השטות הזו, ועם זה הוא באמת הציל אותנו.

"גיבורים גדולים שם, בתוך ארץ של מאה מיליון אנשים, עם הרבה כוח, הכול חשוף שמה, הכול ידוע, מסתובבים שם המון אנשים, אף אחד לא קולט, כולם שם טיפשים ואנחנו חכמים?, והחכמים האלה לא חושבים, אולי גם שם יש כמה אנשים עם שכל? לא, זה הכול אנחנו... את זה חושבים אנשים מטומטמים. זה בטח הטילים לא פוגעים, וזה לא פוגע, וכשזה פוגע זה הורג קצת, והכול, מסכנים האנשים האלה, אין להם שכל, אנחנו יכולים רק לרחם עליהם.

"אבל זה כמו שמישהו יגיד לנו, הנה, אתם רואים, פה הולכים נמלים ברחוב, וזה מציל את הכול. מה אני אענה לכזה אחד? רחמנות עליו. זו התשובה היחידה שיש. אז זה אנשים שהם באמת עמי הארץ הם באמת טיפשים, פשוט צריך לרחם עליהם, הם לא יודעים מה קורה פה בעולם, הם לא מבינים מה שהם רואים.

"הקדוש ברוך הוא פעם לא עשה ניסים בגלל שלאנשים היה שכל, ואם היה נהיה נס לא היה להם בחירה, היום הקדוש ברוך הוא יכול לעשות ניסים גלויים והם ממשיכים לא להבין, רואים את זה מול העיניים, והם לא מבינים. אז כל האנשים האלה שלא מבינים, אפשר רק לרחם עליהם. מה נפקא מינא, מה שאומרים? רחמנות עליהם.

"יש קבוצה של אנשים ששונאים את הקדוש ברוך הוא, שונאים את התורה, יודעים את קונם ומתכוונים למרוד בו. הם משקרים כשהם אומרים שהם רוצים שנלך לצבא. הם בעצמם לא מוכנים אף אחד מהם להיהרג, הם מסדרים לעצמם. איפה להיות ב-8200, בגלי צה״ל, בכל מיני מקומות כאלה, שקרנים ורמאים, הם לא מוכנים להרטיב את האצבע במים בשביל הצבא, והם משקרים כי הם רוצים לעקור תורה מישראל, לעקור קדושה מישראל, להרבות טומאה בישראל.

"הם האנשים האלה שאני מוכרח להגיד, ביום כיפור לפני עוד מעט שנתיים, השווער שלי הראש ישיבה (רבינו ראש הישיבה הגרב"ד פוברסקי. ח"ש), חזר הביתה ואמר, כמה סבלנות יש להקדוש ברוך הוא, שיהודים יוצאים בכיכר דיזינגוף ללחום להרבות טומאה בעצם היום הזה, והוא מבליג וגוזר גזירה טובה.

"אבל הטיפשים עשו את זה עוד פעם בשמחת תורה, וגברי דיליה, אנשים רשעים, אנשים טמאים, אנשים שאשרינו שאנחנו לא כמוהם. אני חושב שלאף אחד לא יהיה ניסיון אם להיות כמוהם או למות. אף אחד לא יהיה לו בזה שום ניסיון. אף אחד לא יהיה מוכן לחיות רגע כמו שהם, אנשים רשעים, אנשים שונאים שלנו. כשהאנשים הרעים האלה, החטאים האלה, שרואים איך שכל הילדים שלהם גנבים ופושעים ורוצחים והם רוצים לקלקל אותנו, הם רוצים להרוס אותנו. זו כל השאיפה שלהם, להרבות טומאה בעולם. מהם יעניין אותנו מה שהם אומרים?

"ונשאר כת נוספת של אנשים שיש להם כיפה על הראש, אבל הם עמי הארץ והם קודם כול נגועים, מסכנים במה שכתוב, שנאת עמי הארץ לתלמידי חכמים, כתוב בחז״ל, רב עקיבא אומר אנשכנו כחמור.

"דבר שני, הם מאוד מאוד מאוד טיפשים, הם באים להגיד לנו, מה החזון איש הבריסקע'ר רב, הם יודעים מה זה לעשות מצוות השם? בואו נלמד אתכם מה זה לעשות מצוות השם... לא ללמוד, ללכת עם החיילים, ללכת עם זה... נו האנשים האלה, יש עם מי לדבר? האנשים האלה חושבים שמה זקני הדור שלפנינו, כל העמלי תורה, שיודעים את כל התורה כולה ולומדים כל החיים, אנחנו צריכים לענות מולם? אנחנו צריכים לדבר מולם?

"רבי גרשון זכרונו לברכה ורבי יעקב זכרונו לברכה ואחותם פשקה גרשנוביץ זכרונה לברכה, הם גרו ברמת השרון, שהיתה אז מושבה קטנה, כפר, ואמא שלהם נפטרה ברוסיה, והם הגיעו פה לארץ ילדים קטנים, ואבא שלהם היה צריך לשמור עליהם, אבא עם ילדים, הוא צריך שהילדים יגדלו טוב. אז הוא יצא איתם לרחוב והראה להם, אז לא היו מכוניות, היו חמורים, סוסים, כבשים, הוא הראה להם את כל אלה ואמר להם, אתם רואים אלה הולכים על ארבע. אחרי זה הוא עבר ליד אנשים, והוא אמר להם, אלה הולכים על שניים, ואלה ואלה שווים. אבל הוא אמר את זה מכל הלב, אז הם יצאו מה שהם יצאו, הצדיקים האלה.

"זה מה שאתם תדעו, כל מי שאין לו, מה אנו, מה חיינו, מה חסדנו, ומותר האדם מן הבהמה אין כי הכל הבל. העולם מלא במהלכי על שתיים ומהלכי על ארבע, הצד השווה שבהם, שאין להם בראש יותר מברגליים ובידיים ובבטן.

"אבל אנחנו עמך בני בריתך בני אברהם אוהבך, את מישהו מעניין מה שהם אומרים? הדבר היחידי שצריך לעניין אותנו זה שאם הם הולכים ללחום בקדוש ברוך הוא, אז אנחנו יודעים בדיוק מה אנחנו צריכים לעשות, הם מסמנים לנו מה הטומאה רוצה, מה הדבר הלא טוב רוצה, ואז אנחנו יודעים, אם תמיד גדלנו ללמוד בגלל שאבותינו למדו וסבינו למדו, היום כשאנחנו רואים שמקדשים מלחמה בקדוש ברוך הוא, אנחנו יודעים בדיוק מה לעשות. עוד יותר ללמוד".

(הדברים הובאו באדיבות מערכת "בקודש פנימה")