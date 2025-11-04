"8 דף ליום": מעמד מרגש לסיום חצי ש"ס בדרכו של מרן שר התורה

המונים בראשות גדולי ראשי הישיבות השתתפו במעמד נעלה של כבוד התורה, לרגל סיום לימוד סדר חצי הש"ס בפעם הרביעית במסלול "כדרכו - 8 דף ליום", במפעלי התורה "שיח התורה" שנוסדו לעילוי נשמתו ולהמשך דרכו בקודש של רבינו
מרן רבי שמריהו יוסף חיים ב"ר יעקב ישראל זצ"ל קניבסקי.
מעמד הסיום בראשות גדולי התורה התקיים בחול המועד בסוכה מיוחדת שנבנתה בחצר מעונו רשכבה"ג מרן שר התורה זצוק"ל.
במעמד השתתפו ונשאו דברים, בנו של מרן זצוק"ל הגרי"ש קניבסקי, ומרנן ורבנן, חדב"נ הגר"ש שטיינמן, הגרי"ב שרייבר, הגרח"פ ברמן, חדב"נ הגר"ד אפשטיין, הגר"י מקלב והגר"א קורלנסקי. דברי חיזוק נשמעו מפי מגיד המישרים הגר"י שיש.
מעמד סיום חצי ש"ס (צילום: שוקי לרר) מעמד סיום חצי ש"ס (צילום: שוקי לרר) מעמד סיום חצי ש"ס (צילום: שוקי לרר) מעמד סיום חצי ש"ס (צילום: שוקי לרר) מעמד סיום חצי ש"ס (צילום: שוקי לרר) מעמד סיום חצי ש"ס (צילום: שוקי לרר) מעמד סיום חצי ש"ס (צילום: שוקי לרר) מעמד סיום חצי ש"ס (צילום: שוקי לרר) מעמד סיום חצי ש"ס (צילום: שוקי לרר) מעמד סיום חצי ש"ס (צילום: שוקי לרר) מעמד סיום חצי ש"ס (צילום: שוקי לרר) מעמד סיום חצי ש"ס (צילום: שוקי לרר) מעמד סיום חצי ש"ס (צילום: שוקי לרר) מעמד סיום חצי ש"ס (צילום: שוקי לרר) מעמד סיום חצי ש"ס (צילום: שוקי לרר) מעמד סיום חצי ש"ס (צילום: שוקי לרר) מעמד סיום חצי ש"ס (צילום: שוקי לרר)
0 תגובות