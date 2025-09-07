בהיכל הישיבה ליל שישי ב'אוצר התורה': כך ציינו שנה ללא ראש הישיבה זצ"ל בהיכל ישיבת 'אוצר התורה' בעיה"ק ירושלים התאספו בליל שישי האחרון, כלל התלמידים לעצרת חיזוק והתעוררות ככלות יום השנה להסתלקותו של ראש הישיבה הגאון רבי שמואל רבר זצ"ל.בעצרת נשאו דברים הרבנים הגאונים: רבי מנחם מנדל פוקס, רבי יהושע אייכנשטיין, רבי חיים פרץ ברמן, רבי דניאל וולפסון ורבני ברוך מרדכי אטינגר.

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 16:46