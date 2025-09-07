ליל שישי ב'אוצר התורה': כך ציינו שנה ללא ראש הישיבה זצ"ל
בהיכל ישיבת 'אוצר התורה' בעיה"ק ירושלים התאספו בליל שישי האחרון, כלל התלמידים לעצרת חיזוק והתעוררות ככלות יום השנה להסתלקותו של ראש הישיבה הגאון רבי שמואל רבר זצ"ל.בעצרת נשאו דברים הרבנים הגאונים: רבי מנחם מנדל פוקס, רבי יהושע אייכנשטיין, רבי חיים פרץ ברמן, רבי דניאל וולפסון ורבני ברוך מרדכי אטינגר.
בהיכל ישיבת 'אוצר התורה' בעיה"ק ירושלים התאספו בליל שישי האחרון, כלל התלמידים לעצרת חיזוק והתעוררות ככלות יום השנה להסתלקותו של ראש הישיבה הגאון רבי שמואל רבר זצ"ל.בעצרת נשאו דברים הרבנים הגאונים: רבי מנחם מנדל פוקס, רבי יהושע אייכנשטיין, רבי חיים פרץ ברמן, רבי דניאל וולפסון ורבני ברוך מרדכי אטינגר.
בזמן שבעולם הישיבות החלו את הזמן ביתר שאת ועוז, בהיכל ישיבת 'עטרת ראובן' המעטירה בעיר ביתר, שבראשות הגאון הרב זמיר כהן חגגו סיום מסכת גיטין | במעמד השתתפו ראשי הישיבה חברי מועצת חכמי התורה, הגאון רבי יהודה כהן, והגאון רבי אברהם סאלים (עולם הישיבות)
בהיכל ישיבת ברסלב המעטירה בעיר בית שמש נחוגה ברוב פאר והדר מסיבה מיוחדת לכבוד גומרה של תורה, בסיומי מסכתות סוכה ומכות | במעמד האדיר נשא דברים המקובל הגה"צ רבי גמליאל הכהן רבינוביץ, שאף יצא במחול נלהב עם כלל תלמידי הישיבה בסיום המאורע הנהדר | בתוך כך, הבחורים מתכוננים בימים אלו בסילודין לקראת המסע השנתי אל העיר אומן, לשהות סמוך ונראה לציון מורם ורבם הרה"ק רבי נחמן מברסלב זי"ע (עולם הישיבות)
"ייתכן אדם שהוא ער, אבל באמת הוא ישן, וההסבר הוא שאדם שישן אינו מתקדם, אינו מחפש כיצד לעלות" | מה המשמעות של אלול? מה המשמעות של תקיעת שופר? כיצד עולים ומתגדלים בתורה ומה השירה של הבני תורה? | משא פתיחת 'זמן אלול' של ראש הישיבה הגאון רבי דוד כהן, בהיכל ישיבת "תורת שלמה" - פתח תקווה בראשות רה"י הגר"ז כהנא • צפו (עולם הישיבות)
הגאון רבי דוד כהן, ראש ישיבת חברון, מסר שיעור כללי בישיבת 'עץ חיים' באבוב בבני ברק | השיעור נמסר ביידיש וכלל פלפול תורני ודברי חיזוק לבחורים | בסיום השיחה נשאר ראש הישיבה בהיכל לפלפל בדברי הגמרא יחד עם תלמידי הישיבה (עולם הישיבות)
ישיבת גייטסהד, הנחשבת לגדולה ביותר באירופה, פתחה את "זמן אלול" הנוכחי במעמד מרשים | בישיבה, המונה למעלה מ-400 בחורים, לומדים יחדיו תלמידים מהחוגים החסידיים והליטאיים בהיכל אחד | את משא פתיחת הזמן נשא ראש הישיבה, הגאון רבי אברהם גורביץ, שהדגיש בדבריו ברום מעלת לימוד ספרי מוסר מדי יום ביומו, שהם היסוד לחיים יהודים, וכן עורר את הבחורים לקראת הימים הנוראים הבאים לקראתנו לשלום (עולם הישיבות)
התרגשות מיוחדת נרשמה בישיבת 'בית הלוי' עם פתיחת 'זמן אלול', רעש לימוד התורה מילא את ההיכל והכריז על תחילתה של תקופה של התעלות ודבקות, גם תלמידי שיעור א' שעבורם זהו זמן אלול הראשון נכנסו בן רגע לאווירה הייחודית והם הצטרפו לקול התורה שנשמע מכל פינה בבית המדרש | הצלם יהודה פרקוביץ הציץ למעמד פתיחת הזמן שנמסר ע"י ראש הישיבה הגה"צ אבנר עפג'ין ומגיש תיעוד (עולם הישיבות)
התרגשות בעיר אלעד | ישיבת "אמרי חכמה" פתחה את שעריה לקראת הזמן החדש, במיוחד לבני תורה משיעורי קיבוץ | הישיבה בראשות הרה"ג ר' מרדכי שפירא מציעה מסלול ייחודי להמשך לימוד תורה מעמיק | צפו בתיעוד המרגש מתוככי ההיכל (עולם הישיבות)
בצל ימי הרחמים והרצון, נפתח שבוע שעבר 'זמן אלול' בישיבת "כנסת ישראל" סלבודקה. הישיבה, בראשותם של מרנן הרבנים הגאונים רבי דב לנדו ורבי משה הלל הירש, קיבלה לשעריה כ-120 בחורים חדשים | בתיעודים נצפים ראשי הישיבות מוסרים שיעורים לצעירי הצאן, בהתמדה ובהתלהבות דקדושה | בסה"כ לומדים בישיבה כיום למעלה 600 בחורים כ"י | הצלם יעקב נחומי תיעד את סדרי הישיבה והשיעורים ביום הראשון (עולם הישיבות)
ראש הישיבה הגאון רבי דוד כהן בביקור מרומם בישיבה לצעירים מצויינים תורת שלמה 'כהנא' בפתח תקווה | ראש הישיבה מסר שיחת חיזוק מיוחדת לבחורים, ערך שו"ת חינוך עם אנשי החינוך בעיר ולאחר מכן השתתף בישיבת צוות של הישיבה | סיקור ותיעוד (חרדים)
לקראת פתיחת זמן אלול, שלושה מראשי ישיבות ההסדר משתפים בנתוני הצמיחה המרשימים, מתארים את הדור החדש של הבחורים, מציגים את החזון לשנים הקרובות - ומציעים פתרון ברור למי שעדיין לא מצא את מקומו בעולם הישיבות (עולם הישיבות)
בישיבת 'עטרת ישראל' שבמודיעין עילית נפתח זמן אלול בחדווה ובשמחה, כאשר התלמידים והרבנים התכנסו בהיכל הישיבה ללימוד תורה | במהלך הסדר לימוד, ה'ר"מים' הסתובבו בין השולחנות, שקועים בוויכוח תלמודי עם הבחורים | הרגע המיוחד הונצחה, כשהצעירים החדשים שהצטרפו לישיבה ניסו לצלול ל'ים התורה' יחד עם התלמידים המבוגרים | שיאו של הסדק היה עם הופעתו של ראש הישיבה, הגאון רבי בן ציון אזרחי, שנשא את המשא המרכזי והפיח רוח חדשה בתלמידים לקראת הזמן החדש (עולם הישיבות)
בישיבת מהרי"ט בבני ברק נפתח הזמן החדש, עם 30 תלמידים חדשים שמתחילים את לימודיהם בישיבה הגדולה | הישיבה, שנפתחת השנה לראשונה, יעמוד בראשות הרה"צ רבי חיים צבי מייזליש, שנשא משא מיוחד לרגל פתיחת הזמן, לאחר שהתלמידים קיימו "סדר הכנה" | צפו בתיעוד מהיום הראשון של הזמן (עולם הישיבות)
ישיבת וכולל טשארנאביל באשדוד פתחו השבוע את 'זמן אלול' במעמד מרגש | בראש המעמד עמד האדמו"ר מטשארנאביל, שנשא אמרות קודש, דברי הכנה לקראת ימים הנוראים | בתום המעמד המיוחד, עברו כלל הבחורים לפני האדמו"ר כדי לקבל שיריים של מיני מזונות. האדמו"ר, הוסיף לכל אחד ברכת קודש חמה, שהעניקה להם כוח רוחני להתחיל את הזמן בשמחה ובשקידה (חסידים - עולם הישיבות)
התרגשות מיוחדת נרשמה בישיבת 'משכן אשר' עם פתיחת 'זמן אלול'. הישיבה, בראשות הרה"ג יוחנן יעקבס, קיבלה את פניהם של מאות התלמידים, שהתיישבו על ספסלי בית המדרש כדי להתמסר לעמל התורה | האווירה במקום הייתה מרוממת במיוחד, כאשר הבחורים פתחו את הזמן בשקידה ובהתמדה | שוקי לרר הציץ אל ההיכל ומגיש תיעוד (עולם הישיבות)
0 תגובות