ליל שישי ב'אוצר התורה': כך ציינו שנה ללא ראש הישיבה זצ"ל

בהיכל ישיבת 'אוצר התורה' בעיה"ק ירושלים התאספו בליל שישי האחרון, כלל התלמידים לעצרת חיזוק והתעוררות ככלות יום השנה להסתלקותו של ראש הישיבה הגאון רבי שמואל רבר זצ"ל.בעצרת נשאו דברים הרבנים הגאונים: רבי מנחם מנדל פוקס, רבי יהושע אייכנשטיין, רבי חיים פרץ ברמן, רבי דניאל וולפסון ורבני ברוך מרדכי אטינגר. 

עצרת לזכרו של הגאון רבי שמואל הבר זצ"ל (צילום: יצחק וורדי)
ספריו של ראש הישיבה למכירה (צילום: יצחק וורדי)

