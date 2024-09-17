בהיכל ישיבת 'אוצר התורה' בעיה"ק ירושלים התאספו בליל שישי האחרון, כלל התלמידים לעצרת חיזוק והתעוררות ככלות יום השנה להסתלקותו של ראש הישיבה הגאון רבי שמואל רבר זצ"ל.בעצרת נשאו דברים הרבנים הגאונים: רבי מנחם מנדל פוקס, רבי יהושע אייכנשטיין, רבי חיים פרץ ברמן, רבי דניאל וולפסון ורבני ברוך מרדכי אטינגר.
גדולי ישראל מכל העדות והחוגים ליוו אתמול למנוחות את ראש ישיבת 'אוצר התורה' הגאון רבי שמואל רבר זצ"ל, יחד עם אלפי תלמידיו לאורך השנים | מסע ההלוויה יצא מהיכל הישיבה, שם הספידו אותו המשפחה ורבנים חשובים | קובי הר צבי מגיש גלריה ממסע הלוויה (חדשות חרדים)