בצאת השבת: גדולי ישראל נהרו למודיעין עילית

עשרות נגידים בראשות גדולי ישראל התאספו אמש (מוצאי שבת) בביתו של הנגיד אליעזר סברדלוב בקריית ספר, למעמד יוקרתי ומרכזי למען קרן עולם התורה.

החל מהשעה 20:30 זרמו למקום יהודים רבים אשר נדבה לבם לשאת בעול החזקת התורה בארץ הקודש, והתכנסו לסעודת שף מכובדת בליוויו של אמן הרגש משה דוד וייסמנדל.

עוד בטרם כניסת גדולי ישראל, פתח יו"ר הקרן, ר' ראובן וולף, בדברים נוקבים על גודל המפעל: "מדובר בכ־1,500 ישיבות וכוללים מכל העדות והמגזרים, ללא שום הבדלים, המקבלים סיוע מדי חודש. מי שהמדינה קיפחה – אנחנו מחזקים. וכדי שהמפעל העצום הזה ימשיך לעמוד על תילו, אנו זקוקים לשותפות שלכם".

בסביבות 21:30 נכנסו יחד גדולי ישראל מכל החוגים והעדות, ובראשם: ראש הישיבה הגר"ד לנדו, ראש הישיבה הגרמ"ה הירש, המשגיח הגר"ד סגל, הגר"א סלים, הגר"י הלל, האדמו"ר ממודז'יץ, הגרח"פ ברמן, הגר"י חברוני, הגר"ש גלאי והגר"מ קסלר.

המארח אליעזר סברדלוב, נשא דברים מרגשים בפני הנאספים: "יש לנו הערב זכות נדירה להיות שותפים להסכם יששכר וזבולון עם למעלה מ־120,000 אברכים. ואני שואל – למה נגרע? למה שנפסיד אנחנו, בני המקום, את הזכות העצומה הזו?".

את המסע המרכזי נשא ראש הישיבה הגר"ד לנדו שזעק מנהמת לבו דברים חוצבי להבות אש: "אתם עושים זאת בשבילכם, בשביל ילדיכם ובשביל הדורות הבאים. אם חלילה ייסגרו הישיבות והכוללים – לא יהיה דור ממשיך. על אף הקשיים, עליכם להתאמץ ולתת מעבר ליכולת".

אחריו דיבר הגרמ"ה הירש שהרחיב על הזכות הנשגבה של חיזוק לומדי התורה ועל הקשר העמוק הנוצר בין הנותן לבין התורה עצמה, קשר שמביא ברכה מרובה לביתם של התורמים.

במהלך הערב נרשם שיא של נתינה, כאשר המשתתפים פתחו את ליבם ואת כיסם, ונידבו תרומות משמעותיות למען המשך קיומה וחיזוקה של קרן עולם התורה. רבים הופתעו מן הסכומים הגדולים שגוייסי מנדיבי ארץ ישראל עבור המשך קיום הישיבות והכוללים בארץ.

הדינר ננעל בתחושת רוממות, אחריות, כשהמשתתפים יצאו בתחושה עמוקה של שותפות בהעמדת עולם התורה בארץ ישראל.