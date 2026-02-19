במעמד חגיגי ורב רושם של הוקרה לעמלי תורה, התקיים השבוע (שני) בירושלים כנס העשור לקרן "אחד לאחד", שהפכה בשנים האחרונות ל"קרן עולם התורה של הציונות הדתית". האירוע, שאיחד תחת קורת גג אחת את שדרת ההנהגה הרבנית של המגזר, ביקש להעלות על נס את חשיבות העמדתם של גדולי תורה ופוסקי הלכה בעלי שיעור קומה.

הקרן, מבית מוסדות 'תורה בציון', שמה לה למטרה לפני עשור לעצור את "בריחת המוחות" מעולם הישיבות הציוני-דתי ולספק רשת ביטחון כלכלית לאברכים העילויים, כדי שיוכלו לשקוד על תלמודם ללא דאגות פרנסה ולהפוך לגדולי הדור הבאים.

בדברים שנשא הגאון הרב יעקב אריאל, נשיא הקרן מזקני רבני הציונות הדתית, ששרטט את החזון התורני: "עתידו של עם ישראל מותנה בשכבה גדולה של תלמידי חכמים, ולא רק גדולים בכמות, אלא גדולים באיכות. אנו זקוקים למדנים מופלגים שיעסקו בצד התיאורטי, אך יותר מכך - פוסקי הלכה שידעו את כל התורה כולה". הרב אריאל פנה בהתרגשות לאברכים: "אחריות כבדה מוטלת על כתפיכם. כל הדורות הבאים תלויים עכשיו בגדלותכם".

בדברים שהשמיע הגאון הרב ציון לוז, דיין בבית הדין הרבני הגדול וראש ישיבת 'תפארת ישראל', תיאר הרב את הפריחה המבורכת בעולם הישיבות הציוני-דתי: "אני לא יודע מה היה לפני עשר שנים, אבל מה שקורה היום זה לא ייאמן. כל הישיבות מלאות עד אפס מקום. אצלנו בישיבה אין מקום להכניס אפילו עוד ספסל אחד".

בדבריו עמד הרב לוז על השאיפה למצוינות תורנית שאינה נופלת מהסטנדרטים הגבוהים ביותר: "לא רק שנוספים ספסלים בבתי המדרש, אלא נוספת גם תורה ייחודית. תורה שמביאה לידי ביטוי את מלכות ה', וזו הבשורה הגדולה". הרב לוז הוסיף כי "מלכות ה' תתרחש כאשר עולם התורה יבוא לידי ביטוי בכל תחומי החיים במדינת ישראל".

מייסד הקרן, הרב יצחק נריה, הציג חזון של עצמאות תורנית, והסביר מדוע הקרן היא נכס אסטרטגי של המגזר: "הקרן היא של הציונות הדתית מסיבה מאוד פשוטה: אנחנו עולם תורה צעיר שקשור לעולם התורה הקודם והוא חלק ממנו, אבל זה עולם תורה עם ייחודיות משלו, עם דרכים משלו ועם משימות משלו - וצריך לדאוג לו, צריך לטפח אותו".

הרב נריה קרא להצמיח מנהיגות רוחנית מתוך בית המדרש פנימה ולא להסתמך על גורמים חיצוניים: "צריך לראות שגדולי התורה הבאים ימשיכו לצמוח ויבואו מתוכנו, משלנו. בבחינת 'קחו לכם משלכם' - לא לקחת ייבוא מאנשים זרים ממקומות אחרים, הגם שאנחנו מעריכים אותם". בדבריו הדגיש את הצורך בתורה בעלת גוון ייחודי: "צריך לצמוח משהו ארץ ישראלי, מקורי, תורני שמאפיין את הציונות הדתית".

במהלך הכנס נחשפו נתונים מרשימים המעידים על הצלחת המהפכה: בעשור האחרון השקיעה הקרן עשרות מיליוני שקלים בתמיכה בעולם התורה הציוני-דתי. פירות ההשקעה ניכרים בשטח, כאשר למעלה מ-200 אברכים סיימו את מסלולי המצוינות של הקרן, ורבים מהם כבר מכהנים כיום כראשי ישיבות, רבני יישובים ומחנכים.

עוד השתתפו ונשאו דברים: הגאון הרב נחום נריה, ראש ישיבת 'תורה בציון', הרב דוד דודקביץ' ראש ישיבת 'רועה ישראל' ביצהר, הרב חיים וולפסון ראש ישיבת ירוחם, הרב חיים סבתו ראש ישיבת 'ברכת משה' במעלה אדומים, הרב פנחס מונדשיין דיין בבית הדין הרבני, הרב גד מכטה רב היישוב עלי זהב ובוגר הקרן, ואישי ציבור נוספים. את המעמד הנחה דודו סעדה, יו"ר קבוצת בשבע.

בסיום האירוע ציינו בסיפוק בקרן "אחד לאחד": "החיבור הבלתי אמצעי שראינו הערב בין נדיבי עם ותומכי תורה לבין ראשי הישיבות והאברכים, מוכיח כי הציבור מבין שההשקעה בתורה היא המנייה הבטוחה ביותר לנצח ישראל".