הפקיר את טייוואן

טילים תמורת סויה? הדרמה מאחורי שיחת הטלפון של טראמפ ונשיא סין

שיחת טלפון "מצוינת ויסודית" בין הנשיא דונלד טראמפ למנהיג סין שי ג'ינפינג, מציתה גל של חרדה דיפלומטית וחשש כבד בטייוואן | מה שהיה אמור להיות שיחה שגרתית על סחר וחקלאות, הפך לרעידת אדמה פוליטית כשטראמפ הודה בפומבי: אני דן עם סין על מכירת נשק לטייוואן (חדשות בעולם)

טאמפ (צילום: הבית הלבן )

במשך עשרות שנים, ארה"ב הקפידה על "שש ההתחייבויות" מ-1982, שקובעות במפורש כי וושינגטון לא תתייעץ עם בייג'ינג בנוגע למכירת נשק לטייוואן. כעת, מצהיר כי הוא מדבר עם שי על הנושא וכי "נקבל החלטה בקרוב מאוד". מומחים מזהירים כי מדובר בתקדים מסוכן שעלול להפוך את ביטחונה של טייוואן לקלף מיקוח בעסקאות סחר גדולות יותר.

בזמן ש לוחצת על ארה"ב לנהוג ב"זהירות" בכל הנוגע לחימוש האי ומזהירה כי מדובר בנושא הרגיש ביותר ביחסים ביניהן, נראה שטראמפ כבר רואה לנגד עיניו את העסקה הבאה. לצד הדיונים הביטחוניים, עלו בשיחה גם נושאים כמו רכישת 20 מיליון טון פולי סויה אמריקנים על ידי סין.

נשיא טייוואן, לאי צ'ינג-טה, מנסה לשדר עסקים כרגיל והצהיר כי היחסים עם וושינגטון "איתנים כסלע". אולם מתחת לפני השטח, הלחץ בטאיפיי גובר. עם חבילת נשק היסטורית של 11.1 מיליארד דולר הממתינה לאישור, וביקור מתוכנן של טראמפ בסין באפריל הקרוב, חוסר הוודאות בשיאו.

בעולם שבו הפרוטוקולים הישנים נכתבים מחדש, טייוואן מוצאת את עצמה במרכזו של משחק שחמט גלובלי, כשהנשיא האמריקני מבטיח: "יש לי מערכת יחסים טובה מאוד עם הנשיא שי".

