עלול להיות הדבר האחרון שתאכלו": אזהרת בריאות דרמטית לאלרגים

מוצרי חלב, אילוסטרציה ( צילום: Nati Shohat/Flash90 )

מהפכה טכנולוגית שהגיעה למדפי הסופרמרקטים בישראל הופכת לסיוט עבור אלפי משפחות: מוצרים המסומנים כ"פרווה" וטבעוניים לחלוטין מכילים כעת חלבון חלב פעיל שעלול לגרום לתגובה אנפילקטית קטלנית. משרד הבריאות נאלץ הלילה להוציא אזהרה דחופה, אך רופאים מזהירים כי הודעה חד-פעמית לא תמנע את האסון הבא.

החידוש הטכנולוגי, שנשמע כמו חלום ליצרנים, מבוסס על ייצור חלבון מסוג BLG במעבדה ללא מעורבות של פרות. המוצר זכה לאישור משרד הבריאות ומשווק כחלופה טבעונית, אך בפועל יוצר מצב מסוכן במיוחד: צרכנים עם אלרגיה קשה לחלב, שנהגו לסמוך על הסימון "פרווה" כערובה לבטיחות, עלולים לצרוך את המוצר מבלי לדעת שהם נמצאים בסכנת חיים. על פי דיווח שפורסם באתר Srugim, האיגוד לאלרגיה ואימונולוגיה התריע כבר לפני חודשים על המחדל. הסכנה הגדולה ביותר אורבת דווקא במסעדות בשריות כשרות ובמאפיות, שם הציבור האלרגי נוהג לסמוך על כשרות "פרווה" כאינדיקציה לבטיחות. מלצרים וטבחים אינם מודעים לכך שקינוח או מנה המסומנים כפרווה עשויים להכיל חלבון חלב מעבדתי שמסוכן באותה מידה כמו חלב רגיל. המקרה של גפן, ילד בן 12 מירוחם, ממחיש את חומרת הבעיה. הילד, הסובל מאלרגיה חמורה לחלב, פונה השבוע לבית החולים סורוקה במצב קשה לאחר שצרך פיצה שהוזמנה במיוחד ללא מוצרי חלב. אמו, דנה, הדגישה למוכר פעמיים את חומרת הרגישות, אך הילד עדיין נחשף לשאריות חלב. כאשר הגיע לביתו, פניו היו נפוחות ושפתיו כחולות, והוא כמעט איבד את חייו.

פיצה ( צילום: שאטרסטוק )

למרות דרישת האיגוד לאלרגיה לשינוי בולט בסימון על גבי האריזות ולקמפיין הסברה נרחב, במשרד הבריאות הסתפקו נכון לעכשיו בהודעה בודדת. האיגוד מזהיר כי הודעה חד-פעמית לא תמנע את האסון הבא, וקורא לציבור לקרוא כל רכיב ורכיב בתווית – גם אם כתוב עליה בגדול "טבעוני" או "פרווה".

עבור משפחות חרדיות רבות, הנושא מעורר דאגה כפולה: מחד, הסתמכות על כשרות "פרווה" היא חלק בלתי נפרד מאורח החיים, ומאידך, המודעות לסכנות אלרגיה עדיין נמוכה יחסית. מומחים ממליצים למשפחות עם ילדים אלרגיים ליצור קשר ישיר עם בתי עסק ולוודא את רשימת הרכיבים המדויקת, ולא להסתפק בסימון "פרווה" בלבד.

משרד הבריאות מבהיר כי אישורו של חלבון BLG ניתן לאחר בדיקות בטיחות, אך הבעיה היא בתקשורת מול הציבור. כל עוד לא יהיה שינוי משמעותי בסימון ובהסברה, אלפי ישראלים ימשיכו להיות בסכנה. עוד יעודכן.