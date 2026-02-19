ענקית התעופה מאריכה את המתכונת המיוחדת של הטיסות לישראל

בצל המתיחות הגואה עם איראן, קבוצת התעופה לופטהנזה הודיעה היום (חמישי) על הארכת מתכונת טיסות הלילה החריגה לתל אביב וממנה. לפי החברה, המתכונת שכוללת עצירת ביניים באתונה תימשך לפחות עד 6 במרץ.

עוד נמסר כי גם טיסות הלילה של חברת התעופה סוויס יפעלו במתכונת זו עד 6 במרץ, כאשר עבור שתי החברות, זמן הטיסה יתארך במעט בשל עצירת הביניים הקצרה בבירת יוון. נכתב זמני ההגעה המעודכנים מופיעים במערכות ההזמנות.

לצד זאת, בהודעה הודגש כי אוסטריאן איירליינס ובריסל איירליינס - שתי חברות נוספות ששייכות לקבוצת התעופה האירופית, מפעילות טיסות ישירות (ללא עצירה) אל תל אביב וממנה.

"קבוצת לופטהנזה, הכוללת את חברות התעופה לופטהנזה, סוויס, אוסטריאן איירליינס, בריסל איירליינס ויורווינגס, ממשיכה לעקוב מקרוב אחר ההתפתחויות ולהתאים את פעילותה בהתאם", נמסר. "בטיחות הנוסעים ואנשי הצוות נמצאת תמיד בראש סדר העדיפויות שלנו".

כמו כן, בשל המתיחות הביטחונית במזרח התיכון חברת התעופה הספרדית איבריה אקספרס, חברת הבת של איבריה החברה הלאומית של ספרד, מפעילה לישראל טיסות יומיות בלבד. כל שאר החברות טסות כרגיל.