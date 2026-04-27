בתוכנית היום של "כיכר FM" אלי גוטהלף נוגע במוקדים הבוערים ביותר של סדר היום – מהזירה הבינלאומית והאבטחה של נשיא ארצות הברית לשעבר, דרך סיפורים אנושיים מעוררי השראה, ועד למשבר הפוליטי-משפטי שמסעיר את המגזר החרדי בישראל.
המחדל בארה"ב: איך מאבטחים נשיא מול "זאבים בודדים"?
לאחר ניסיון ההתנקשות הרביעי במספר בנשיא דונלד טראמפ, הפעם במהלך אירוע של איגוד כתבי הבית הלבן בוושינגטון, שוחחנו עם אביגדור דרקסלר, מומחה אבטחה במגזר החרדי ובעלי חברת האבטחה 226, כדי להבין כיצד השירות החשאי (Secret Service) מתמודד עם האיומים.
- שכבות של הגנה: דרקסלר מסביר שעולם האבטחה פועל בשיטה של מעגלים – חיצוני, אמצעי ופנימי. בניסיון הנוכחי, המחבל אמנם הצליח לחדור את המעגל החיצוני, אך נעצר בזכות טכנולוגיות זיהוי במעגל האמצעי בטרם שלף את נשקו. "אין 100% בעולם האבטחה", הוא מדגיש, אך ניכר שיפור מהאירוע הקודם בפנסילבניה.
- אתגר "הזאב הבודד": בניגוד לתאי טרור מאורגנים הדורשים חודשי הכנה המאפשרים סיכול מודיעיני, מפגע בודד הקם בבוקר ומחליט לפעול הוא האתגר המורכב ביותר, המוכר לנו היטב גם בישראל.
- מאחורי הקלעים של ביקור חאבייר מיליי: כמי שהופקד על אבטחת נשיא ארגנטינה בישיבת חברון, שיתף דרקסלר כיצד היעזרות במקומיים (תלמידי הישיבה) לצורך זיהוי "חריגים בנוף" היא טקטיקה קריטית לניהול אירועים בסדר גודל כזה.
מוגבלים בגוף, לא בנפש: הניצחון של יוסף אלחנן
במהלך התוכנית שוחחנו עם יוסף אלחנן שבתאי, צעיר בן 18 מבני ברק, עיוור מלידה, שהפך לסמל של אמונה והכרת הטוב. יוסף, שסירב לעבור ניתוח לשיפור ראייתו מטעמי שמירת עיניים, הקדיש את החודשים האחרונים למיזם לימוד משניות מרגש לרפואתו של שדרן הרדיו אבי כץ.
- כוחה של תפילה: לאחר כ-97 ימים של התמודדות רפואית, אבי כץ חזר לשדר, לשמחתו העצומה של יוסף שהרגיש כי התפילות נשאו פרי.
- מסר לציבור: יוסף מבקש לשנות את התפיסה החברתית כלפי אנשים עם מוגבלות: "אולי אנחנו מוגבלים בגוף, אבל לא בנפש. הגוף הוא רק הלבוש". הוא קורא לציבור לגלות יותר רגישות – החל מסיוע במעברי חצייה ועד להתנהלות מכילה מצד נהגי מוניות כלפי כלבי נחייה.
הדרמה המשפטית: סנקציות כלכליות על אברכים וביקורת פוליטית
החלטת בג"ץ להעניק למשרד העבודה 21 יום להטלת סנקציות כלכליות על אברכים ובעלי הלכהמשפחות – כולל שלילת הנחות במעונות יום, תחבורה ציבורית וארנונה – מעוררת זעם רב בשטח. שוחחנו עם הפובליציסט והמגיש (מעייריב) איצלה כץ, שהציג עמדה נחרצת מתוך הבטן החרדית.
- "החלטה של בריונים": כץ מאשים את בג"ץ ברדיפה אובססיבית של עולם התורה, בטענה כי הפגיעה אינה מכוונת למי שצריך להתגייס, אלא פוגעת אנושות באברכים בני 26 עם משפחות שהצבא כלל לא מחפש לגייס.
- אפס יכולת להתגונן: הניסיון לייצר מערכות חלופיות למדינה (כמו "קרן עולם התורה" לישיבות) לא יכול לתת מענה לסנקציות מדינתיות מערכתיות כמו שלילת סבסוד במעונות יום או ארנונה.
- קריאת השכמה לנציגים החרדים: כץ לא חסך ביקורת מחברי הכנסת החרדים. לדבריו, בעוד שותפים אחרים בקואליציה נלחמים על ציפור הנפש שלהם, הנציגות החרדית נכשלת בהגנה על לומדי התורה. "הגיע הזמן לפוליטיקאים החרדים להודיע לנתניהו שנגמרה החגיגה. גם אם נצא לוזרים וגם אם זה יפיל את גוש הימין – עלינו לדאוג קודם כל ל'יבנה וחכמיה'".
