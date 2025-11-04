מסע גדולי ישראל לשוויץ ( צילום: דניאל נפוסי ומאיר זלזניק )

מסע 'קרן עולם התורה', המשיך אתמול (שני) מציריך לג'נבה, "כיכר השבת" מביא סיכום מיוחד מהיום השני של המסע.

המסע בג'נבה, כלל מפגשים עם נגידים ועצרת המרכזית לבני הקהילה. המסע נפתח לאחר תפילת שחרית ביום שני בציריך, שלאחריו המריאו גדולי ישראל לעבר ג'נבה, שם נחתו בשעות הבוקר המאוחרות ופתחו יום של כינוסים, חיזוק והתעוררות למען חיזוק קרן ההצלה לכוללים וישיבות שבארץ הקודש את ביקורם בעיר פתחו גדולי ישראל בתלמוד תורה "סיני" בעיר, שם קיבלו את פניהם מאות ילדי התלמוד תורה בשירה ובהתרגשות גדולה. הרבנים נשאו דברי חיזוק והתעוררות בפני התלמידים והצוות, ולאחר מכן קיימו פגישות פרטיות עם עשרות נגידים שבאו להתייעצות וליטול חלק במפעל הגדול. נדיבי הלב הרימו תרומות נכבדות לטובת הקרן. בשעה 18:00 התקיים דינר מרכזי לנגידי העיר ז'נבה במלון אינטר קונטיננטל. בדינר נשאו דברים נרגשים ראש ישיבת חברון הגר"י חברוני, רבה של ז'נבה הרב מנדל פבזנר ויו"ר קרן עולם התורה ראובן וולף, כשבדבריהם עמדו על הזכות הגדולה לתמוך בלומדי התורה בארץ ישראל. מיד בתום הדינר עברו גדולי ישראל לאולם נוסף במלון, שם המתינו אלפים מתושבי ג'נבה והסביבה, ואליהם הצטרפו מאות מבני הקהילות שבצרפת הסמוכה, שהגיעו באוטובוסים במיוחד למעמד המרומם.

תלמידו של ראש הישיבה הגרב"ד פוברסקי, רבי יהודה טולידנו מקריא את מכתבו המיוחד

במהלך העצרת הוקרא מכתבו של זקן ראשי הישיבות ומי ששותף להנהגת הדור, ראש הישיבה הגרב"ד פוברסקי למעמד, ע"י ראש הישיבה הגר"י טולדנו, בו הרחיב על המצב החמור בארץ הקודש, ועל מעלתו הרבה של המפעל הקודש קרן עולם התורה שהוקם ע"י יהודים יראים ושלימים למען הרבות כבוד שמים בעולם.

מכתבו של הגרב"ד פוברסקי

כמו כן, הוקרן ווידאו ברכה מיוחד מראש הישיבה הגר"ד לנדו, שנבצר ממנו להשתתף בעצמו במעמד, כפי שדווח בהרחבה אתמול.

ראש ישיבת 'מאור התורה', הגר"א סלים והגר"ש גלאי, נאמו אף הם והרב גלאי אף הרקיד את הציבור.

לאחר העצרת יצאו הרבנים לשדה התעופה בדרכם למעונם בארץ הקודש, ובכך נחתם מסע החיזוק וההתעוררות ליהודי שווייץ, במסגרת פעילות קרן עולם התורה.

מסע גדולי ישראל לשוויץ ( צילום: דניאל נפוסי ומאיר זלזניק )

