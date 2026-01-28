היום השני של הוועידה ( צילום: ועידת רבני אירופה )

ביומה השני של הוועידה של 'ועידת רבני אירופה', המתקיימת לראשונה בישראל ומציינת שבעים שנה להיווסדה, השתתפו ראשי קרן עולם התורה, בארוחת הערב החגיגית שנערכה לאחר מכן לציון 70 שנה, דיבר רבה הראשי של אירופה וסגן הנשיא האירופי הבכיר, הבוקר (רביעי) ננעלה הוועידה שהתקיימה במלון עץ הזית בירושלים.

נשיא 'ועידת רבני אירופה' הגאון רבי פנחס גולדשמידט בדינר חגיגי לציון שבעה עשורים ערב סיום הועידה הל"ג: "יסודה של 'ועידת רבני אירופה' ע"י גדולי תורה הרבנים החשובים שהגיעו לאחר החורבן הנורא לאירופה היה כדי ליצור גוף רבני ארגוני שיכיל גם דעות שונות אבל כולו למען המטרה החשובה מכל למען כבוד התורה וכבוד שמיים הגם שצריך היה להכיל דעות ומנהגים שונים. זו גם עוצמתה של הועידה עד היום הזה ומקור כוחה - אחדות למרות ההבדלים – זו הבשורה שאנו מבקשים להביא לירושלים". "והימים האלה נזכרים ונעשים" – הוסיף הגר"פ גולדשמידט, "מאז הקמתה, לאחר מלחמת העולם השנייה, סייעה 'ועידת רבני אירופה' לקהילות רבות באירופה כמובן, ולקהילות רבות בעולם, חלקן גם תחת משטרים אפלים, במסירות נפש של ממש. ואכן זכינו וכל פניה מכל קהילה מכל מקום שיהיה זכתה למענה האפשרי מצד הוועידה". ידיד העם היהודי סגן נשיא הנציבות האירופית לשעבר מרגריטס שינס אמר כי "המלחמה באנטישמיות לא יכולה להיות נחלתן של ממשלות ושגרירים בלבד. כדי לחסל אחת ולתמיד את עליית האנטישמיות אנחנו חייבים את כולם איתנו במאבק - אוניברסיטאות, מקומות עבודה, בתי ספר, נציגי קהילות נוספות. כל מי שאפשר. לכן אני אומר; לאירופה יש אחריות רבה לסייע במיגור התופעה, ועליה לקחת חלק מרכזי יותר במלחמה נגד שנאה ואלימות". הוראתו המיוחדת של הינוקא לקהילה בצרפת - למי המליץ לעלות ולמי לא | צפו חזקי שטרן | 11:00 אשת התקשורת ילדה בן שביעי | זה השם שקראה לו עם ההסבר המצמרר איציק אוחנה | 13:45 ביומה השני של הועידה שמעו מאות המשתתפים שיעורים מיוחדים ודברי חיזוק מפי: ראש ישיבת 'אור החיים' הגאון רבי ראובן אלבז חבר מועצת חכמי התורה. ראש ישיבת 'חברון' נשיא עמית של 'בית המדרש לרבנים' בברלין הגאון רבי משה מרדכי פרבשטיין. ראש ישיבת 'מרכז הרב' חבר מועצת הרה"ר הגאון רבי יעקב שפירא. מגיד המישרים המשפיע הרה"צ רבי אברהם אלימלך בידרמן ועוד.

מושב מיוחד הקדישה הועידה לקרן עולם התורה הקרן שנוסדה על ידי גדולי ישראל שמטרתה לממן את הישיבות והכוללים במגזר החרדי, בעידן הקיצוצים בתקציבים הממשלתיים בישראל. ראשי קרן עולם התורה, ראובן וולף ובערי ג'ארמייעס, הגיעו למושב המיוחד וביקשו את עזרת הרבנים לפתיחת ערוצים עם נגידי עם במדינות אירופה.

את המושב ניהל רב קהילת 'עדת ישראל' בברלין חבר הועדה המתמדת הגאון רבי דוד רוברטס. הוא הציג את הקרן בפני הרבנים ואמר כי "כולנו מכירים את הפסוק והמושג: "וידי משה כבדים" – ראשי הישיבות ועולם התורה אינם יכולים לשאת לבדם את המשא הכבד נוכח הקיצוצים הרבים בתקציביהם ועל "משה וחור לתמוך מזה ומזה" – עלינו מוטלת האחריות לבוא לעזרת ה' בגיבורים ולסייע בכל מה שאנו מסוגלים לעולם התורה".

הנגידים ראובן וולף ובערי ג'ארמייעס פתחו בדברי שבח והלל לרבני הועידה: "בזכותכם ועל ידכם נעשתה מהפיכת אידישקייט ברחבי אירופה. זכיתם וקיימתם את נס המהפיכה בתחום חיי תורה ברחבי היבשת. עתה אנו זקוקים לנס נוסף שתקחו עימנו לעשות: להמשיך ולהחזיק את לומדי התורה שזה עצמו נס גדול המתקיים מידי יום ביומו נוכח הדרסטיות של הקיצוצים בעולם התורה – קיבלנו על עצמנו אלו הם ימי חסד ורחמים ולבבות פתןחים, אנא עזרו לנו לפתוח ערוצים נוספים עם נגידי עם ולעשות למען לא תשכח מפי זרעו". הרבנים סיפרו כי "מאז ייסוד הקרן נערכו התרמות רבות ברחבי העולם ונאספו מעל מאה מיליון דולר. ועתה אנו מחויבים לאסוף כעשרה מיליון דולר בכל חודש".

במהלך החגיגה חולקו פרסי חדשנות לצעירים המפתחים עזרים לכבוד האדם בתחומי רפואה פרה רפואה ואמצעי עזר למוגבלי תנועה ילדים ומבוגרים.

הגר"פ גולדשמידט שיבח את פעילות המנכ"ל גדי גרוניך ששדרג את פעילות הועידה בשנים האחרונות והיה השושבין הראשי בחסות ממשלת בוואריה להקמת מטה הועידה במינכן מה שהביא להכפלה ויותר של פעילות הועידה והמשאבים הנדרשים לכך.

הרב גולדשמידט הרחיב על פעילותם של מזכ"ל הועידה הרב אהרון שמואל בסקין ושורה ארוכה של בכירים העובדים בשירות הועידה ובהם; מנהל מחלקת פיתוח והכשרות הרב דוד בסוק, ומנהל מחלקת שירותים דתיים של הועידה הרב אמיר אוסטשינסקי ורבים נוספים.

כמו כן הוענקו תעודות הוקרה למסייעים לועידה בכל מהלך השנה ולהכנת הועידה בירושלים ובהם מר דב רבינוביץ מנהל אגף חינוך והדרכה בקרן למורשת הכותל, עובדים בכירים בועידה ועוד.

