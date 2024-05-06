במהלך הכינוס של מאות רבנים בעיקר מאירופה ומעוד מדינות בעולם, הגיעו ראשי קרן עולם התורה, הנגידים, ראובן וולף ובערי ג'ארמייעס, למושב מיוחד שנערך עבורם על ידי הועידה שהתקיימה לראשונה בישראל וביקשו את עזרת הרבנים לפתיחת ערוצים עם נגידי עם במדינות אירופה | בדינר לחגיגת העשור השביעי לכינון הועידה אמר נשיא הועידה הגר"פ גולדשמידט: "יסודה ועוצמתה של הועידה היא אחדות למרות ההבדלים – זו הבשורה שאנו מבקשים להביא לירושלים" | תיעוד וסיקור (חדשות חרדים)
בכינוס של בכירים בהם; ראשי מדינות, ארגונים בינלאומיים, חוקרים ומנהיגי דתות, נאם מנכ"ל קרן
׳ועידת רבני אירופה׳ גדי גרוניך ואמר: "מאז ה-7 באוקטובר אני חש רתיעה והתרחקות של
מנהיגים שהיו בקשר רציף עם הקהילות היהודית. יש כיום ערים מועטות בעולם בהן אני
יכול לצעוד עם כיפה אל בית הכנסת ללא אבטחה" (חדשות, העולם היהודי)
ביום השני של הכינוס הדו-שנתי של 'ועידת רבני אירופה' שנערך במינכן, הוכרזו שלושת הרבנים שיעמדו בנישאות בית הדין הגדול | וילנה;
הועדה הממשלתית אישרה תקצוב שיקום מקוה הטהרה, הקמת כולל לאברכים ופיתוח מערכת
כשרות | תקדים משפטי בהולנד; שופט ביטל פיטוריו של רב בשל פסיקתו נגד הכנת סרט על
שפינוזה בבית הכנסת הפורטוגזי העתיק באמסטרדם; "רב תפקידו לפסוק הלכה בהתאם
להשקפת עולמו ותורתו" | סיקור מיוחד (חדשות, העולם היהודי)
במושב
חגיגי של בית הדין הגדול של אירופה שהתקיים במינכן, נפתחו אירועי חנוכת בית ׳ועידת רבני
אירופה׳, שימוקם בגרמניה - במימון הממשלה הבווארית, והוא ישמש כמרכז להפצת תורה והלכה - וכמטה להנהגה היהודית
באירופה | נשיא הועידה הגר״פ גולדשמידט: "בימים בהם אנו מייחלים למלכותו
יתברך - אשרינו שאנו זוכים להרמת קרן התורה בישראל וקרן ישראל בעמים" | כל הפרטים (חדשות, העולם היהודי)