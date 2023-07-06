רבה של אירופה הגאון רבי פנחס גולדשמידט, נכנס הערב אל מעונו של המנהיג וראש הישיבה הגאון רבי משה הלל הירש, כדי להזמינו לכינוס היסטורי שיתקיים בפעם הראשונה בישראל | במשך רבע שעה, שמע ראש הישיבה את השאלות המרתקות
רבני ועידת רבני אירופה, קיבלו החלטה להרחבת פעילות תוכניות ההעצמה לרבנים צעירים ולנשות הרבנים ויוקמו מחלקות בירור יהדות וכשרות, הכשרה ורישוי למוהלים שוחטים משגיחי כשרות וסופרי סת"ם | סיקור הועידה הנערכת בימים אלו בבירת פולין (חדשות)
בעקבות הסיפור הקשה שפורסם אמש ב'כיכר השבת', אודות משפחת גרי צדק שעלתה לפני יותר מחצי שנה לישראל ומאז עוברת מסכת התעללויות בלתי פוסקת. הגר"פ גולדשמידט, מאיר בזרקור על הסוגיה הסבוכה וקורא לממשלת ישראל ולמשרד הפנים, לעצור את ההתעללות מיד (חדשות, בעולם)
בטקס מרשים בהשתתפות חברי בית הדין הגדול של אירופה והועדה המתמדת, נפתח המחזור השני להכשרת 30 רבנים מ-12 מדינות באירופה • נשיא הועידה הגר"פ גולדשמידט: "האתגרים העומדים היום בפני רב הקהילה בעולם כולו ובאירופה במיוחד הם רבים, וההתמודדות חייבת שתהיה על ידי הכלים המתאימים לתנאי הסביבה של ימינו" (חרדים)
׳הקדיש החסידי׳ בתום תפילת נעילה, בפי החזן נתנאל אילובצקי בבית הכנסת הגדול ׳ארכיפובה׳ במוסקבה בראשות נשיא ׳ועידת רבני אירופה׳ ורבה של מוסקבה הגאון רבי פנחס גולדשמידט • "עוֹשֶׂה שָׁלוֹם בִּמְרוֹמָיו הוּא יַעֲשֶׂה שָׁלוֹם עָלֵינוּ וְעַל כָּל יִשְׂרָאֵל" • צפו בתיעוד (בעולם)
נשיא ועידת רבני אירופה ורבה של מוסקבה, הגאון רבי פנחס גולדשמידט, מספר על היהודים הרחוקים ברוסיה שצמים ביום כיפור ומגיעים לבית כנסת, וגם: על היהודי שלא יכל להגיע ל'כל נדרי' ועל ההבטחה של היהודי הרחוק במחנה ההשמדה | שיחת הכנה ליום הכיפורים • צפו (יהדות)
מִי יִחְיֶה וּמִי יָמוּת, מִי בְקִצּוֹ וּמִי לֹא בְקִצּוֹ, מִי בַמַּיִם וּמִי בָאֵשׁ. החזן נתנאל אילובצקי, ערך חזרות עם מקהלת בית הכנסת הגדול במוסקבה בנשיאות נשיא ועידת רבני אירופה הגאון רבי פנחס גולדשמידט • צפו (חרדים)
עם פתיחת בתי הכנסת ברחבי אירופה ובתפילה לעצירת המגפה. ועידת רבני אירופה, בראשותו של הגר"פ גולדשמידט, תקיים סידרת שיעורים מיוחדת, בהלכה, מחשבה ובאגדה לזכרם של נספי מגפת הקורונה וכחלק מתהליך השיבה לבתי הכנסת (חרדים)