הוועידה מתכנסת בירושלים ( צילום: ועידת רבני אירופה )

במלון 'עץ הזית' בירושלים נפתחה אתמול (שני) בצהרים הועידה ה-33 של "ועידת רבני אירופה", המתקיימת אחת לשנתיים, הוועידה הייתה אמורה להיות בבאקו שבאזרבייג'ן, אך בוטלה ברגע האחרון בשל איומים איראניים, בפעם הראשונה הוועידה מקיימת את הכינוס בישראל.

הועידה נערכת תחת הכותרת; "מעבר לגבולות: זהות, חיבור ואחדות בעולם משתנה", והמשתתפים יעסקו בין השאר בנושאי השחיטה, בירורי יהדות ויוחסין, האתגרים המרכזיים העומדים בפני החיים היהודיים באירופה ובעולם, המאבק בגל האנטישמיות הגואה, ביטחון הקהילות היהודיות וחיזוק הדיאלוג הבין-דתי ונושאים רבים נוספים. כ- 400 מחשובי הרבנים אבות בתי הדין ודייני אירופה, ראשי ישיבות מוסדות תורה וארגונים יהודיים מעשרים ותשע מדינות ובהם מארה"ב מרוקו ואזרבייג'ן משתתפים בועידה המציינת שבעה עשורים להקמתה. נשיא 'ועידת רבני אירופה', הגאון רבי פנחס גולדשמידט אמר כי: "אנו מצויים בעידן של אי ודאות פוליטית, חברתית ודתית חסרת תקדים. עבור יהודים ברחבי העולם, ישראל אינה רק מולדת היסטורית ורוחנית, אלא עוגן מרכזי לשמירה על הערכים המהותיים לקיומנו הקהילתי – חירות, ביטחון וזהות. נוכח העלייה המדאיגה של מפלגות הימין הקיצוני באירופה, התגברות האנטישמיות מצד השמאל הקיצוני והקיצונים האסלאמיים המעמידים בסכנה את עתידה של אירופה ושל הקהילה היהודית, ישראל מוכיחה עצמה כנקודת התייחסות חיונית ללכידותנו". הרבנים קראו למדינות העולם; "לעשות כל שביכולתן כדי לתמוך בעם האיראני המדוכא ולהביא קץ למשטר צמא דם זה, המנצל ומחלל את שמו של הקב"ה. הדיכוי הברוטאלי הזה מופנה נגד אוכלוסייה הדורשת לא יותר מזכויות אדם בסיסיות וכבוד אנושי". בועידה השתתפו ומשתתפים: נשיא מועצת הרבנות הראשית הראשון לציון הגאון רבי דוד יוסף ונשיא בית הדין הגדול הגאון רבי קלמן בר. במהלך הועידה ישאו שיעורים ודברי חיזוק: ראש ישיבת 'אור החיים' הגאון רבי ראובן אלבז חבר מועצת חכמי התורה. ראש ישיבת 'חברון' נשיא עמית של 'בית המדרש לרבנים' בברלין הגאון רבי משה מרדכי פרבשטיין. ראש ישיבת 'מרכז הרב' חבר מועצת הרה"ר הגאון רבי יעקב שפירא. מגיד המישרים המשפיע הרה"צ רבי אברהם אלימלך בידרמן. רבה של צפת הרה"ג הרב שמואל אליהו חבר מועצת הרה"ר. דברי ברכה מיוחדים ישא המארח הרה"ג רבי שמואל רבינוביץ רב הכותל והמקומות הקדושים והשר לשירותי דת לשעבר ח"כ מיכאל מלכיאלי. הועידה תימשך שלושה ימים במהלכם ישמעו המשתתפים שיעורים מפי חשובי רבני המדינות והערים, הדיינים, ראשי ארגונים יהודיים ומומחים ב-8 מושבים, עשרות סדנאות וסדנאות מיוחדות לנשות הרבנים.

תיעוד מהוועידה ( צילום: ועידת רבני אירופה )

ערב הועידה קיימו חברי הועדה המתמדת בראשות אב"ד לונדון הגאון רבי מנחם געללי, יו"ר הועדה וחברי בית הדין הגדול של הועידה כינוס מיוחד במהלכם נועדו עם בכירי דייני ישראל, הנשיא יצחק הרצוג, בכירים ברה"ר לישראל וראשי המשרד לשירותי דת. בישיבת הועדה המתמדת שהתקיימה במנהרות הכותל התקיימו דיונים בנושאים רבים ובהם: היחסים המיוחדים וקשרי העבודה בין הועידה לרבנות הראשית לישראל הקריטריונים האחידים של בתי הדין באירופה בשת"פ עם בתי הדין בישראל. התקדמות תוכנית הכשרת רבנים צעירים ותוכניות הכשרה נוספות, בתי הדין בפאריס ובמדריד ובית הדין לעגונות של הועידה באמסטרדם. בתי העלמין בוילנא ובליטא ועוד.

המנהל הרבני של הועידה הגאון רבי משה לבל ראש ישיבת 'תורת חיים' סקר בהרחבה את הנושאים המשותפים לועידה לרה"ר ולבתי הדין הרבניים בישראל ואת דרכי ההתמודדות המשותפים. הוא העלה את זכרו הטהור של איש האשכולות ראש וראשון לכל דבר שבקדושה בר אוריין ומנהיג בר סמכא הרב משה האוור זצ"ל סגן הנשיא ומנכ"ל הארגון העולמי OU שהיה שותף נאמן של הועידה בנושאים ציבוריים רבים על נפש היהדות וחיטוטי שכבי באירופה.

ראש לשכת נשיא הועידה ומנכ"ל קרן הועידה - הכח המניע של הועידה והכינוס ברושלים מר גדי גרוניך אמר כי הועידה בשנתיים האחרונות הגדילה והעמיקה את מעגלי ההשפעה שלה. בנוסף על כנסים ואירועים לרבנים הועידה קיימה עשרות תוכניות וקורסים בהם השתתפו מאות רבנים, נשות הרבנים ובעלי תפקידים בקהילה. כמאה וחמישים רבנים השתתפו בתוכניות למנהיגות רבנית, בקורס חופה וקידושין וקורס גישור מיוחד לרבנים. כמאה ועשרים מנשות הרבנים השתתפות בהשתלמות מיוחדת בשפות אנגלית, עברית, צרפתית ורוסית. בנוסף התקיימו קורסים למשגיחי כשרות, בלניות, מדריכות וקורס להכשרת סופרי סת״ם. "לפנינו אתגרים רבים ותוכניות מיוחדות ויחד נפעל ביתר שאת וביתר עוז".

מר גרוניך אמר כי "המעגל הבא הוא הציבור הרחב. מאות נציגים מקהילות יהודיות מכל רחבי אירופה השתתפו בתוכניות חינוכיות - כגון בית ספר מקוון לילדים, חידון התנ״ך האירופאי וכנסים לנשים יהודיות. בערבי לימוד ואף בתוכניות מיוחדות לציבור שאיננו יהודי. יותר משלוש מאות מפגשים בתוכנית ״שגרירי היהדות״ מתקיימות בגרמניה, אוסטריה, איטליה וצרפת".

נשיא הועידה הגאון רבי פנחס גולדשמידט פתח את דבריו במושב הפתיחה ברגע מרגש ומצמרר, כשבישר על איתור גופתו של רן גואילי הי"ד, החלל החטוף האחרון: "זהו רגע היסטורי וכואב. עם היוודע דבר השבת גופתו של רן גואילי לקבורת ישראל, לא נותרו עוד חטופים ברצועת עזה. בירכתי 'שהחיינו' על כך שנוכל סוף סוף להוריד את הסיכה הצהובה מעל ליבנו. הנשיא הרצוג, שנפגש עמנו היום, לבש את הסיכה עד לרגע שבו ידענו שגם אחרון המתים חוזר לקבר ישראל. זהו כוחו של עם ישראל".

הגר"פ גולדשמידט אמר במושב הפתיחה שהתקיים באולם 'אחר כתלנו' שבמנהרות הכותל כי 'אתגרים רבים לפנינו. אירופה המאוחדת שחרטה על דגלה ערכים של ביטחון היהודים וחופש דת השתנתה לבלי הכר. מחד אנו רואים פריחה אדירה של קהילות ומוסדות תורה וחסד ברחבי אירופה אולם מאידך החבל מתהדק סביב צווארה של יהדות אירופה, מבית ומחוץ. האיומים קיומיים ומחייבים אותנו לעמוד על נפשנו כפי שעשה אבינו ישראל מול עשיו אחיו; דורון, תפילה ומלחמה".

'אני מתרגש להיות בצוותא עם אחי היקרים הרבנים ומקדם בברכה את הראשל"צ הגאון רבי דוד יוסף והגאון רבי קלמן בער ואת כל האורחים הרבים מכל קצוות תבל במטרה אחת ללמוד וללמד לשמור ולטקס עצה ביחד כיצד ׳לעשות׳ את דברי התורה הזאת.

במהלך הועידה יתארחו בפאנלים מיוחדים אחמי"ם ובכירי ממשל בישראל בראשות שר המורשת אביחי אליהו. מנכ"ל משרד לשירותי דת מר יהודה אבידן. מנכ"ל הרה"ר לישראל מר יהודה כהן. רבה של אוסם נסטלה הרב רפי מנת. ראשי מחלקות ואגפים במשרד לשירותי דת וברה"ר ומומחים בעניינים השונים. פאנל מיוחד בנושא: "גשר של תורה - בין ירושלים לתפוצות" ינחה הרב יחיאל וסרמן נשיא עמית של המזרחי העולמי ראש המחלקה לסיוע ליהודי התפוצות בסוכנות היהודית לשעבר.

הראשל"צ הגר"ד יוסף אמר בפתיחת הועידה כי "'ועידת רבני אירופה' שיסודה בהררי קודש לאחר החורבן הנורא באירופה עובדת בשיתוף פעולה הדוק עם הרה"ר והצליחה למנוע כל רפורמה ביבשת. אנו נעצים ונשדרג את שיתוף הפעולה בינינו ונילחם יחד להעמיד היהדות על תילה ולמנוע כל הכרה בגיורים של רפורמים אותם כינה בושה וחרפה. בקשתנו ותקותנו מרבני הועידה לחזק את הרה"ר ולעשות ככל יכולתם כדי שלא יערערו את המעמד אותו קבעו מקימי הרה"ר והמונהגת ע"י השו"ע - אנחנו מתמודדים יום יום עם בג"צ המנסה לכרסם בכל פעולות וסמכות הרה"ר ובתי הדין. אנא בואו לעזרת ה' בגיבורים".

הגר"ד יוסף, שהציג חזון גלובלי להתרחבות הועידה אמר עוד כי: "חשוב שהארגון הגדול והחשוב הזה יפרוס את חסותו על עוד ועוד קהילות, לא רק באירופה אלא גם בדרום אמריקה ארגון אחד גדול שיעמדו כגוף אחד מסודר שעובד על פי התורה. נלך יד ביד כדי להעמיד את היהדות על תילה".

הרה"ר הגר"ק בר אמר כי "פרשת השבוע, בשלח, הרושם של קריעת ים סוף "מה שראתה שפחה על הים" נשאר. אנחנו נמצאים פה שעות אחרי החזרת החלל רן גוילי הי"ד לקבר ישראל, מה שסוגר לחלוטין את המעגל הנורא של ה 7 באוקטובר. הוא שיבח את הנהגת הועידה הפועל בתבונה ואת שיתוף הפעולה בין הרה"ר לועידה שמשתדרג והולך,

"אנו בתקופה מאתגרת מאוד ועלינו מוטלת אחריות גדולה להדליק את הלבבות שממתינות רק לניצוץ שיבער בקרבם. האירועים הנוראיים האלה, לצד גילויי הגבורה והניסים הגלויים פתחו את הלב להרבה מאוד אנשים להתקרב לזהות שלהם, להתחזק בשמירת תורה ומצוות. לכם הרבנים יש את היכולת, הזכות והחובה, לדאוג שהרושם הזה ישאר. שמי שהנפש שלו כמהה להתקרב ולהתחבר - יתקרב ויתחבר".

הרצאה מיוחדת בנושא: "מפחד לאחריות – אסטרטגיה למאבק באנטישמיות והגנה על החיים היהודיים" ישא רבה של צרפת הרב חיים קורסיה המשנה לנשיא הועידה. בפאנלים מרתקים בנושאים חשובים ליהודי אירופה ישמעו הרבנים הרצאות ועצות מעשיות מבכירים במוסדות האיחוד וממשלות באירופה ומומחים לביטחון ויחסי חוץ ובהם; מר מרגריטיס שינאס, סגן נשיא הנציבות האירופית לשעבר; ראש מחלקת זכויות אדם במשרד המשפטים בלוכסנבורג. נשיא המועצה הבינלאומית של האגודה הבינלאומית לזכויות אדם בגרמניה. מנהיג העדה הדרוזית. יו"ר חבר הנאמנים של הועידה מר פבלו פלדבוים מנהל המרכז רב תרבות בבאקו אזרבייג'ן, מר שמעון כהן יועץ מיוחד לועידה מנהל ארגון שחיטה UK, ועוד.

יומה הראשון של הועידה נחתם בקבלת פנים וערב גאלה חגיגי שהוקדש לזכרו של הנגיד אלכסנדר משקביץ ז"ל חבר ועד הנאמנים של הועידה. במהלכו חולקו פרסים מיוחדים לעשרות רבנים צעירים. הוענקו תעודות סיום לימודים לבוגרי תוכניות הלימודים קורסי חופה וקידושין, מומחי סת"ם והכשרה לעובדי חברות הקדישא. את הפרסים העניקו: הגר"מ לבל, הרה"ג רבי יעקב רוז'ה חבר מועצת הרה"ר, הרב אברהם דדון חבר בית הדין של קהילת הספרדים בלונדון וראש מכון IHI. במהלך הערב קיים השר עמיחי אליהו שיחה מיוחדת עם הפרשן והעיתונאי עמית סגל.

מזכ"ל הועידה הרב אהרון שמואל בסקין מסר כי היום יימשכו דיוני הועידה ובמהלכה ישמעו הרבנים שיעורים והרצאות בנושאים מיוחדים מרבני הועידה ואורחיה רבנים פרופ' ואישי ציבור וייחתם בדינר חגיגי למשפחת ועידת רבני אירופה ובאירוע הוקרה מיוחד לאישים שפעלו ופועלים למען הועידה בהשתתפות אנשי ציבור ושגרירים ממדינות האיחוד.

הוועידה מתכנסת בירושלים ( צילום: ועידת רבני אירופה )

