"איימו על הילדים שלי": ראש ממשלת הונגריה תועד כשקולו נשבר

ראש ממשלת הונגריה ויקטור אורבן האשים כי גורמים אוקראיניים מאיימים לפגוע בו ובבני משפחתו, זאת על רקע עימות חריף ומתמשך בין אוקראינה לבין הונגריה והחרפה נוספת ביחסים לקראת הבחירות הפרלמנטריות שייערכו במדינה בחודש הבא.

אורבן פרסם סרטון לקראת הבחירות שבו הוא נראה משוחח בטלפון עם בנותיו, ומתייחס לאיומים שלטענתו הגיעו מאוקראינה. במהלך השיחה אמר להן בקול נסער: “אני בטוח שתראו בחדשות שהאוקראינים איימו לא רק עליי אלא גם עליכן”. הוא הוסיף: “הילדים שלי והנכדים שלי… אנחנו צריכים לקחת את זה ברצינות אבל אסור לנו לפחד”.

דבריו של אורבן הגיעו בתגובה להתבטאות של הריהורי אומלצ’נקו, פוליטיקאי אוקראיני לשעבר ששירת בעבר בשירות הביטחון האוקראיני. בריאיון טלוויזיוני הוא רמז כי אם אורבן לא ישנה את עמדתו האנטי-אוקראינית, ייתכן שגורמי משמר אזרחי ינסו לאתר אותו ולפגוע בו.

מוקדם יותר החריף גם נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי את הטון כאשר אמר בהתייחסות לאורבן כי הוא עשוי “לתת את הכתובת שלו לכוחות המזוינים שלנו”, אמירה שלפי דיווחים גרמה לבעלות ברית באירופה לבקש ממנו למתן את הרטוריקה.

משבר חריף בין המדינות

העימות בין המדינות התעצם לאחר שאוקראינה הודיעה כי יידרשו מספר שבועות לתקן פגיעה בצינור הנפט שמעביר נפט רוסי להונגריה. הפגיעה אירעה בעקבות מתקפת רחפנים רוסית, והאירוע החריף עוד יותר את המחלוקת בין הצדדים.

בתגובה למשבר הטיל אורבן וטו על סנקציות נוספות של האיחוד האירופי נגד רוסיה ועל הלוואה נוספת בהיקף של כ-90 מיליארד אירו לאוקראינה. במקביל, משטרת הלוחמה בטרור של הונגריה עצרה שיירה של שני כלי רכב משוריינים השייכים לבנק החיסכון הממשלתי של אוקראינה, שעשו דרכם מווינה לקייב כשהם נושאים עשרות מיליוני אירו במזומן ומטילי זהב. שבעת האוקראינים שליוו את השיירה נעצרו, נחקרו במשך יותר מיממה ולבסוף גורשו לגבול עם אוקראינה, בעוד הכסף והזהב נותרו בהונגריה.

באוקראינה האשימו כי במהלך המעצר הופעל לחץ פסיכולוגי ופיזי על העצורים ואף נטען כי אחד מהם, הסובל מסוכרת, הובהל לבית חולים לאחר שמצבו הידרדר במהלך החקירה. שר החוץ ההונגרי דחה את הדברים וכינה אותם “די פתטיים”, ושאל מדוע הועבר סכום כה גדול של מזומן להונגריה ומה הייתה מטרת הכסף.