ועידת רבני אירופה מתכנסת בפעם הראשונה אחרי שבעים שנים בישראל, נשיא
הועידה, הגר"פ גולדשמידט אמר בפתח הוועידה; "אנו
מצויים בעידן של אי ודאות חסרת תקדים. עבור יהודים ברחבי העולם, ישראל אינה רק
מולדת היסטורית ורוחנית, אלא עוגן מרכזי לשמירה על הערכים המהותיים לקיומנו
הקהילתי" | ערב הועידה קיימו חברי הועדה המתמדת בראשות
הגר"מ געללי ובית הדין הגדול כינוס מיוחד ונועדו עם בכירי דייני ישראל, הנשיא
הרצוג וראשי המשרד לשירותי דת | תיעוד (חדשות חרדים)
המיליארדר הישראלי-קזחי אלכסנדר משקביץ, שעמד בראש קונגרס יהודי קזחסטן, נפטר אמש בגיל 72 | משקביץ היה יו"ר הדירקטוריון של קבוצת משאבי אירו-אסיה משנת 2014 עד 2024, וכן יו"ר הדירקטוריון של הבנק האירו-אסיה JSC במשך שנים רבות | ת.נ.צ.ב.ה (דיין האמת)