כאז כן היום - גדולי ישראל יכריעו הערב את גורלה הפוליטי של מדינת ישראל. חברי הכנסת יעלו למעונם ויציגו בפניהם את טיוטת חוק הגיוס של ביסמוט יחד עם הערותיה והשגותיה של יועמ"שית ועד החו"ב של הכנסת כשלהכרעת גדולי ישראל משמעות ברורה: יסכימו לחוק השנוי במחלוקת - החוק יקודם. ישללו את הנוסח - מערכת הבחירות תפתח הערב דה-פקטו. כל הפרטים בהרחבה - בכתבת הווידאו שלפניכם.

באיאן כמרקחה

אחרי שצה"ל הסתבך עם הגרש"ב סורוצקין, נדמה שהסוסים המדהירים את עגלת הגיוס איבדו רסן ואתמול נעצר אברך מחסידות באיאן, שאביו הוא אחד ממשב"קי הרבי. בחסידות נוקטים כיעקב בשעתו ופועלים במישור העסקני על מנת לשחררו לשמחת נישואי אחיו, אבל גורמים בחסידות כבר השלימו היערכות טקטית למאבק ציבורי שלדבריהם - "יגמדו את הפעולות של הגרש"ב סורוצקין". כל הפרטים בכתבת הווידאו שלפניכם.

הרב החרדי לא דמיין את זה: האיש במפעל בסין ביקש להראות לו משהו נחמן שטרנהרץ | 16:13

מכתב הגרב"ד למסע

מסע 'קרן עולם התורה', המשיך אתמול מציריך לג'נבה, ובכיכר השבת הבאנו סיכום מיוחד מהיום השני של המסע. המסע בז'נבה, כלל מפגשים עם נגידים ועצרת המרכזית לבני הקהילה. במהלך אחד הדינרים, הוקרא מכתבו של זקן ראשי הישיבות ממנהיגי הציבור החרדי, הגרב"ד פוברסקי למעמד. כל הפרטים מהמסע - בכתבת הווידאו שלפניכם.

יהיו גם נקודות?

משגיל ישיבת אורייתא, הגאון רבי דוד קאפ, התריע בפני תלמידי הישיבה על החרפת המאבק בהוצאת רישיון נהיגה בזמן הלימודים בישיבה. תלמיד שייתפס נוהג ישלם קנס כספי גבוה "שלא יוחזר", וגם שותפיו לנסיעה ייקנסו - אם כי בסכום נמוך משמעותי מזה של הנהג. כל הפרטים המלאים - בכתבת הווידאו שלפניכם.

תורה מסיני - לסיני

הרב שמעון פרוינדליך, שליח חב"ד בבייג'ין המכהן גם כמשגיח כשרות מרכזי במדינת הענק, חושף על אירוע בלתי שגרתי שהיה עד לו במהלך סיור שגרתי בעליל באחד מהמפעלים המנוהל בידי מקומי. כל הפרטים - בכתבת הווידאו שלפניכם.

המאור שבה

קליפ סרטון מרגש שהגיע לידי "מעיריב", מתעד את ההכנות והנסיעה לעצרת המיליון בשבוע שעבר של תלמידי ישיבת "מאור התלמוד". אנחנו מציגים ממנו טעימה כאן לפניכם, הסרטון המלא יפורסם ב"כיכר השבת". בדקות הראשונות של הסרטון ניתן להבחין בחן המיוחד הנסוך על פניהם של תלמידי ואברכי הישיבה ואיך הם מנצלים את הזמן של תחילת זמן חורף לשקיעות בלימוד גם במהלך הנסיעה מרחובות לירושלים שמן הסתם נמשכה קצת יותר מרבע שעה, ולאחר מכן השטייגען שנמשך עד לתחילת העצרת, ואף כלל שיעור של ראש הישיבה חבר המועצת הגאון רבי אברהם יצחק הכהן קוק. התיעוד והפרטים - בכתבת הווידאו שלפניכם.