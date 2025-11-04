הרב שמעון פרוינדליך הוא שליח חב"ד בבייג'ינג, בירת סין, שם הוא מוביל את הפעילות היהודית והקהילתית. כשליח חב"ד, הרב פרוינדליך אחראי על מתן שירותים דתיים ליהודים המתגוררים בסין או המבקרים בה, לרבות ארגון תפילות, שיעורי תורה, וסיוע בצרכים יהודיים שונים. תפקידו כולל גם קשר עם קהילה יהודית מגוונת הכוללת אנשי עסקים, דיפלומטים, סטודנטים ותיירים.

שליחות חב"ד בבייג'ינג מהווה נקודת עוגן חשובה עבור יהודים בסין, מדינה שבה הקהילה היהודית קטנה יחסית אך פעילה. הרב פרוינדליך מנהל בית חב"ד המשמש כמרכז קהילתי ודתי, ומארגן אירועים מיוחדים בחגים היהודיים. הוא גם עוסק בהפצת היהדות ובחיזוק הזהות היהודית בקרב יהודים החיים באזור, תוך התמודדות עם האתגרים הייחודיים של פעילות דתית במדינה קומוניסטית.

פעילותו של הרב פרוינדליך בסין משקפת את המאמץ הרחב יותר של תנועת חב"ד להקים שליחויות ברחבי העולם, גם במקומות מרוחקים ומאתגרים. שליחי חב"ד בסין מתמודדים עם אתגרים לוגיסטיים ותרבותיים ייחודיים, כולל קשיים בהשגת מזון כשר, ניהול פעילות דתית תחת משטר שמפקח על פעילות דתית, ושמירה על קשר עם קהילה מפוזרת גיאוגרפית.

בית חב"ד בבייג'ינג שבראשו עומד הרב פרוינדליך מספק שירותים חיוניים לקהילה היהודית המקומית, כולל ארוחות שבת וחג, שירותי כשרות, וסיוע בצרכים דתיים שונים. המקום משמש גם כנקודת מפגש חברתית עבור יהודים החיים בבייג'ינג או מבקרים בעיר, ומאפשר להם לשמור על קשר עם מסורתם ותרבותם היהודית.

השליחות בסין מהווה גם גשר תרבותי בין העולם היהודי לבין התרבות הסינית. הרב פרוינדליך ושליחי חב"ד אחרים בסין עוסקים בקידום הבנה הדדית ויחסים טובים עם הרשויות והאוכלוסייה המקומית, תוך שמירה על זהותם היהודית והדתית.