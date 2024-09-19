ערב דרמטי ומכריע: גדולי ישראל צפויים לקבוע האם פנינו לבחירות - סיקור נרחב | בחסידות הגדולה מאיימים: אם העריק שנעצר לא ישוחרר - העצרת תתגמד | מסע קרן עולם התורה - היום השני: תיעוד וסיקור נרחב | שואגים בתפילה ומבקשים רישיון: הסנקציות החדשות בישיבת אורייתא | מנהל המפעל הסיני חשף: היהדות היא מקור ההשראה שלי | תיעוד מיוחד: כך נראתה נסיעת ישיבת מאור התלמוד לעצרת הענק (מעייריב)
עשרות אלפים השתתפו באירוע המרכזי שנערך בצרפת לרגל ביקורם של המנהיג הליטאי הגר"ד לנדו לצד ראשי ישיבות | ראש הישיבה הגר"ד נשא את המשא המרכזי כשהוא מתמקד בסוגיית העלייה לארץ ישראל | לאחר מכן התקיים מעמד סליחות ענק בראשותו של חבר מועצת החכמים הגר"ר אלבז עם תקיעת שופר וקבלת עול מלכות שמים המונית | תיעוד וסיקור מפריז (חרדים)