עסקת טיעון עם שר האוצר לשעבר משה כחלון | יוגש כתב אישום מקל

הפרקליטות הגישה היום (ראשון) כתבי אישום בפרשת המרמה בחברת האשראי החוץ-בנקאי יונט קרדיט. בין הנאשמים - שר האוצר לשעבר משה כחלון, ששימש יו"ר דירקטוריון החברה בין יוני 2021 ליוני 2022, ויואשם בעבירות דיווח לפי חוק ניירות ערך.

לצד כתב האישום הוגש הסדר טיעון, שבמסגרתו צפוי כחלון להודות ויורשע בחלק מהעבירות. על פי הדיווחים, מדובר בכתב אישום מקל, ללא קלון, מה שכמובן יאפשר לו לחזור לחיים הציבוריים ולמערכת הפוליטית באם יחפוץ בכך. נכון לשעה זו, טרם ידוע מה העונש שייכלל בהסדר. החשד: מניעת דיווח על מעילה בסניף נצרת על פי כתב האישום, שהוגשו על ידי עוה"ד יוסי צדוק, דרור לוי ודנה שטרום ממחלקת ניירות ערך בפרקליטות מיסוי וכלכלה, הפרשה המרכזית עוסקת בעסקת הקצאה שבוצעה בשנת 2020, במסגרתה הוקצו 2 מיליון מניות של החברה הציבורית, בשווי של 50 מיליון ש"ח, לטובת החברה הפרטית של בעלי השליטה ויועצים נוספים. על פי הנטען, הציגו בעליל השליטה, היועצים וקצין הציות של החברה, מצגי שווא למוסדות החברה הציבורית לפיהם מקור המימון של העסקה הם מקורות חיצוניים שקשורים לבעלי השליטה. בפועל, בעלי השליטה יחד עם יתר המעורבים, תכננו והוציאו לפועל עסקה סיבובית שלפיה מקור המימון של רכישת המניות הוא כספי החברה הציבורית עצמה, וכך קיבלו לידיהם במרמה מניות בשווי עשרות מיליוני שקלים.

כתבי אישום נגד בעלי השליטה

פרשה נוספת מיוחסת בעיקרה לבעלי השליטה בחברה ולמתפעל סניף נצרת של החברה, ועוסקת באי סדרים כספיים חמורים בסניף נצרת, ובהם חשד למעילה בהיקף של כ־5 מיליון ש"ח. על פי הנטען, אי הסדרים התגלו כבר בסוף שנת 2020 והוסתרו מדירקטוריון החברה ומהציבור. רק באמצע שנת 2022 דווחו הממצאים לדירקטוריון, אשר פעל למינוי בודק חיצוני ולפרסום המידע לציבור.

בנוסף, מיוחסות לצחי אזר משיכות כספים אישיות מהחברה הציבורית בהיקף של כ־400 אלף ש"ח.

כאמור, במקביל, הגישה פרקליטות מיסוי וכלכלה כתב אישום במסגרת הסדר טיעון נגד השר לשעבר משה כחלון, שכיהן כיו"ר דירקטוריון החברה הציבורית יונט קרדיט בין יוני 2021 ליוני 2022. על פי כתב האישום, לאחר שעודכן בתחילת שנת 2022 בדבר אי סדרים מהותיים בסניף נצרת, לא פעל כחלון להבאת מלוא המידע לידיעת דירקטוריון החברה והציבור, כנדרש לפי חוק ניירות ערך.

בהתאם להסדר, כחלון יודה בכתב האישום והצדדים יעתרו להטלת מאסר על תנאי, קנס בסך 180 אלף ש"ח והגבלת כהונה כנושא משרה בחברה ציבורית למשך 18 חודשים.

השלכות על החברה

בעקבות גילוי הפרשה לציבור, הבורסה השעתה את המסחר במניית יונט קרדיט וגרעה אותה מהמדדים. דירוג האשראי של החברה הורד, ורואי החשבון המבקרים משכו את אישורי הדוחות הכספיים לשנים 2020-2022.

כזכור, כחלון הגיב בזמנו לחקירה נגדו ואמר: "אני פשוט בהלם שאני נחקר באזהרה... הגעתי מאחד התפקידים הבכירים במשק, חוקקתי חוקים בתחום רשות ניירות ערך. חשוב לי, כל החיים השקיפות עמדה לנגד עיניי ולומר שאני עקפתי את הערכים שלי עבור טובת הנאה כזו או אחרת זה פשוט על גבול העלבון".