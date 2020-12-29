רשות שדות התעופה הודיעה על הנפקת אג"ח בהיקף של כ-500 מיליון שקל, כחלק מהיערכות להרחבת תשתיות נמל התעופה בן גוריון | הגיוס ישמש למימון פרויקטי תשתית מרכזיים להגדלת קיבולת נתב"ג, שדרוג תחומי הבטיחות והתפעול, הטמעת טכנולוגיות חדשות ושיפור חוויית הנוסעים (תעופה)
נושמים לרווחה: בשעת האפס, שכונת "נוף ציון" נמכרה למשקיעים בראשות רמי לוי. בכך ניצלה השכונה מרכישה על-ידי משקיע פלסטיני, פעיל פת"ח לשעבר. מה השפיע לבסוף? האם היה זה לחץ התושבים? האם אלפי פעילים בתנועת ´ישראל שלי´ שקידמו את בניית השכונה היהודית?
מרבית הכלכלנים מעריכים ששוק האג"ח מיצה את עצמו. דניאל שבקס מסביר מדוע ומציע תמהיל תיק השקעות שמותאם למציאות החדשה שנוצרה לאחרונה בשוק ההון, למשל: אם כבר החלטתם להגדיל את החשיפה למניות, העדיפו תמיד מניות של חברות שמחלקות דיבידנד. המאמר המלא (כלכלה, ארץ)