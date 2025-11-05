כיכר השבת
חצי מיליארד ש"ח

עשרות מיליונים ייכנסו לישראל בשנה הבאה? זה המהלך האסטרטגי של רש"ת

רשות שדות התעופה הודיעה על הנפקת אג"ח בהיקף של כ-500 מיליון שקל, כחלק מהיערכות להרחבת תשתיות נמל התעופה בן גוריון | הגיוס ישמש למימון פרויקטי תשתית מרכזיים להגדלת קיבולת נתב"ג, שדרוג תחומי הבטיחות והתפעול, הטמעת טכנולוגיות חדשות ושיפור חוויית הנוסעים (תעופה)

נמל התעופה בן גוריון (צילום: Avshalom Sassoni/Flash90)

ברקע העלייה הדרמטית במספר הנוסעים עם סיום המלחמה, והצפי להגיע ל-22 מיליון נוסעים בשנה כבר ב-2026, רשות שדות התעופה הודיעה על הנפקת אג"ח בהיקף של כ-500 מיליון שקל, כחלק מהיערכות להרחבת תשתיות נמל התעופה בן גוריון.

רשות שדות התעופה הכריזה היום (רביעי) על הנפקת אג"ח בהיקף של כ-500 מיליון ש"ח, במסגרת הרחבת סדרת אג"ח קיימת בבורסה בתל אביב. הגיוס, שזכה לאישור שרת התחבורה, שר האוצר וממשלת ישראל, יתבצע לפי סעיף 41(א) לחוק רשות שדות התעופה, ויאפשר קידום מואץ של תוכנית הפיתוח האסטרטגית של נתב"ג.

לפי נתוני הרשות, צפויים לעבור בנתב"ג בשנת 2025 כ 19 מיליון נוסעים, וב 2026 המספר צפוי לעלות ל 22 מיליון, עם המשך מגמת הגידול גם בשנים הבאות. המשמעות: צורך מיידי בהרחבת קיבולת השדה, שדרוג מערכות הבידוק והבטיחות, והטמעת טכנולוגיות חדשות. בנוסף, ההשקעה צפויה לשפר את המערך הלוגיסטי ולהתאים את שדות התעופה בישראל לעידן תעופה מתקדם.

"ההשקעה בתשתיות התעופה היא השקעה בחוסן הלאומי ובכלכלת ישראל", ציינה שרת התחבורה והבטיחות בדרכים, מירי רגב, והוסיפה כי "המהלך יחזק את יכולת המדינה לתת שירות מיטבי לאזרחים ולמבקרים ולהיערך לגידול בביקוש".

מנכ"ל משרד התחבורה, משה בן זקן אמר כי "ההנפקה תאפשר האצה משמעותית של פרויקטי הפיתוח בנתב״ג. זהו צעד אסטרטגי שמבטיח מוכנות תשתיתית וצמיחה ארוכת טווח לענף התעופה הישראלי".

מנכ״ל רשות שדות התעופהשרון קדמי, סיכם: "הגיוס הוא צעד נוסף בבניית תשתיות התעופה של ישראל לדור הבא, יותר קיבולת, יותר יעילות, ויותר חדשנות לטובת הציבור והמשק".

