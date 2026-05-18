הרב דוב לנדו ( צילום: חיים גולדברג, פלאש 90 )

לידי 'כיכר השבת' הגיעה השיחה הדרמטית שהתקיימה בין יו"ר דגל התורה ח"כ משה גפני לבין ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו, רגעים ספורים לפני שהרב לנדו הוציא את המכתב החריף בכתב ידו נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו ונגד גוש הימין.

בשיחה, שהתקיימה במעונו של הרב לנדו, ניסה ח"כ גפני להעביר לראש הישיבה מסרים מטעם ראש הממשלה. "ראש הממשלה חיפש אותי כמה פעמים בדרך לפה", מסר גפני לרב. אולם תגובת הרב לנדו הייתה חד-משמעית וחריפה במיוחד. "לא מאמין לו, הוא שקרן" "לא רוצה לשמוע אותו, הוא שקרן", השיב הרב לנדו בנחרצות. "לא מאמין לו, לא רוצה לשמוע מה יש לו לומר", הוסיף ראש הישיבה: "הוא בלופר", תוך שהוא מבהיר כי אבד האמון המוחלט בראש הממשלה. באופוזיציה מפזרים הצהרות | לפיד: "נתלה את הפרצופים שלכם בכל פינה במדינה" יאיר טוקר | 15:25 טראמפ ונתניהו בגלגול אחר? אלפים הגיעו לחווה בגלל תמונה ויראלית אריה רוזן | 16:19 דברים אלו נאמרו בשעה שנתניהו ניסה באמצעות גורמים שונים להרגיע את המפלגות החרדיות ולמנוע את פיזור הכנסת. כזכור, בימים שלאחר מכן פרסם הרב לנדו מכתב בכתב ידו בו הבהיר כי דגל התורה אינה חלק מגוש הימין, וכי על חברי הכנסת של המפלגה להצביע בעד פיזור הכנסת.

גפני בבית ראש הישיבה ( צילום: בית הגר"ד לנדו )

הרקע למשבר

המשבר הנוכחי פרץ לאחר שראש הממשלה הודיע כי אין רוב להעברת חוק הגיוס במהלך כנס הקיץ של הכנסת. ההודעה הגיעה לאחר חודשים ארוכים של הבטחות והתחייבויות מצד נתניהו כלפי המפלגות החרדיות.

על פי גורמים בדגל התורה, נתניהו ניסה בימים האחרונים להציע פתרונות שונים, ביניהם תיקון דין הרציפות שיאפשר להמשיך את תהליך החקיקה גם לאחר הבחירות. אולם ההצעות נתקלו בסירוב נחרץ מצד המפלגה, שראתה בהן ניסיון נוסף למשוך זמן ולדחות את מועד הבחירות.

דנים על הגיוס. אריה דרעי ואורי מקלב בכנסת ( צילום: באדיבות המצלם )

ההחלטה הסופית

בעקבות השיחה הדרמטית, הורה הרב לנדו לחברי הכנסת של דגל התורה להצביע בעד פיזור הכנסת ביום רביעי. בהודעה רשמית שפורסמה מבית הרב נאמר כי "חברי הכנסת של דגל התורה הונחו שלא להיגרר למשחקים פוליטיים ולתמוך ברביעי הקרוב בפיזור הכנסת".

כפי שדיווחנו, גפני נפגש שוב עם הרב לנדו לאחר מכן, כאשר הרב חזר והדגיש את המסר בנוגע להצבעה על פיזור הכנסת. הפגישה התקיימה בנוכחות רבה החדש של רמת השרון הגאון רבי יצחק אדלשטיין ובליווי סגן ראש עיריית בני ברק מנחם שפירא.

בכיר בדגל התורה הסביר ל'כיכר השבת' כי התוכנית של ראש הממשלה היא למשוך עוד זמן ולדחות את מועד הבחירות לאוקטובר, תוך שימוש בחוק הגיוס כאמצעי מניפולציה פוליטית. "קצה נפשנו מפעולות סרק שנועדו להרוויח זמן", צוין בהודעה רשמית של המפלגה.

מכתב הגרד"ל היום ( צילום: בית הרב )

כזכור וכפי שדווח בהרחבה ב'כיכר השבת', בכינוס שהתקיים לפני שישה ימים, הגר"ד לנדו הבהיר לנציגי המפלגה כי מהיום והלאה השיקול היחיד יהיה "מה שטוב ליהדות החרדית", ללא מחויבות לבריתות העבר. במילים חריפות במיוחד, הצהיר ראש הישיבה כי "המושג גוש אינו קיים" - הצהרה ששומטת את הקרקע תחת היציבות השלטונית של הליכוד ופותחת פתח לחיבורים פוליטיים חדשים במפה הפוליטית הישראלית.

במרכז ההחלטה הדרמטית עומד חוסר האמון המוחלט של ההנהגה הרוחנית בראש הממשלה. כזכור, בחודשים האחרונים נכשלו ניסיונות חקיקת חוק הגיוס, כאשר נתניהו התחייב לראשי הסיעות החרדיות כי נוסח החוק יוגש להם, אך העיכובים הדרמטיים הובילו לדחיית החקיקה. "צריך להודות, לא יהיה חוק גיוס בכנסת הנוכחית. נכשלנו", אמר בכיר חרדי בכנסת באותה עת.