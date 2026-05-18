הבניין ברחוב פאירברג 13 ( צילום: גוגל מפות )

סיפור מרתק והיסטוריה מסעירה מסעירים בשבועות האחרונים את חוקרי עולם החסידות, ובמרכזם אחד מנכסי ההוד המיוחסים ביותר של שושלת הקודש לבית ויז'ניץ בארץ הקודש. בניין הישיבה ההיסטורי ברחוב פאירברג 13 בתל אביב, המקום שבו הניח בעל ה'דמשק אליעזר' זי"ע את אבן הפינה לישיבת ויז'ניץ הראשונה בארץ לאחר הצלתו מציפורני הנאצים, עומד בפני מכירת ענק לחברת "תרי פיננסי" בשליטת אתי ריצ'מן.

העסקה המדוברת, הממתינה בימים אלו לאישורו הסופי של בית המשפט המחוזי בתל אביב, מגיעה בעיצומו של יום ההילולא התשעים של בעל ה'אהבת ישראל' זי"ע (חל היום, ב' בסיון) אביו של בעל ה'דמשק אליעזר' זי"ע. הבניין, בן כמאה שנים, צפוי להימכר בסכום המלא של השומה – 32.25 מיליון שקלים.

הרבי אהבת ישראל מויז'ניץ זי"ע ( צילום: ארכיון 'בית ויז'ניץ' )

שורשיו של המבנה המפואר, המתאפיין בארכיטקטורה אותנטית, תקרות גבוהות וחלונות מסוגננים, קשורים בקשר בל ינתק בהיסטוריה הוויז'ניצאית. את המבנה קיבל בשעתו בעל ה'דמשק אליעזר' זי"ע במתנה מהנגיד הרה"ח ר' אפרים פישל פלדמן ז"ל, מגדולי תומכי חסידות ויז'ניץ. בשנת תש"ד עלה ארצה ה'דמשק אליעזר', בנו של הרה"ק בעל ה'אהבת ישראל' מויז'ניץ זי"ע. בעיצומי ימי החורבן באירופה, פעל האדמו"ר להקמת עולה של תורה במבנה התל אביבי ושם ייסד את ישיבת "בית ישראל ודמשק אליעזר" היסוד ממנו צמחה אימפריית התורה של החסידות בארץ הקודש לאחר השואה. שנתיים בלבד לאחר מכן, בשנת תש"ו, נסתלק האדמו"ר לבית עולמו כשהוא לא מותיר אחריו זרע של קיימא.

בעל ה'דמשק אליעזר' מויז'ניץ ( צילום: ארכיון 'בית ויז'ניץ' )

באותם ימים, העניק ה'דמשק אליעזר' לאחיינו, האדמו"ר הרה"צ רבי חיים יהודה מאיר מוישווא זצ"ל, את הרשות להתגורר בדירה מיוחדת שנבנתה על גג הבניין.

בשנת תשי"ח בערך, החל גלגל הבעלויות לנוע: יורשיו של ה'דמשק אליעזר' זי"ע, אחיו, בעל ה'אמרי חיים' מויז'ניץ זי"ע ובעל ה'מקור ברוך' מסערט ויז'ניץ זי"ע – מכרו את כל חלקם בנכס להרה"ח ר' שמחה ארנסטר ז"ל, ולרבנית האלמנה של ה'דמשק אליעזר' ע"ה.

האחים האמרי חיים והמקור ברוך זי"ע ( צילום: ארכיון אהרן ברוך ליבוביץ )

על גג המבנה המשיכה להתגורר הרבנית ראצה הגר ע"ה, אשתו של האדמו"ר מוישווא זצ"ל. לאחר פטירתו של בעלה הווישוואי, נישאה הרבנית בזיווג שני להרב שלזינגר זצ"ל. בשנת 1974 (תשל"ה) הוסיפה הרבנית ראצה ע"ה תוספת לצוואתה, וקבעה כי לאחר פטירתה יירש כולל "תפארת מנחם ואוהל מאיר" את הבניין שנותר בבעלותה המלאה. לשם מימוש הצוואה, הוקם בשנת 1978 "הקדש הגר", הנושא את שמם של האדמו"ר הרב חיים זצ"ל (מוישווא) והרבנית ראצה ע"ה.

במשך יובל שנים עמד המבנה הישן בפני תלאות רבות. עם מינויים של נאמני ההקדש הנוכחיים, עורכי הדין נמרוד טפר ושמואל אפל בשנת 2021, הם גילו נכס במצב תחזוקתי רעוע ביותר, ללא חוזי שכירות מסודרים ובמצב תזרימי קשה שעמד בגירעון קבוע. הנאמנים נאלצו להתמודד יום יום עם בעיות נזילה קשות, קווי ביוב קורסים, ואף לפעול להסרת המבנה מרשימת המבנים המסוכנים של עיריית תל אביב.

כדי לייצב את המקום ולשלם חובות ארנונה כבדים, נטלו הנאמנים משכנתא של 750,000 שקלים. בד בבד, המימוש עבר מסכת משפטית מפותלת שכללה התמודדויות מול הנאמנים לשעבר, בהם הרב ברוך הגר והרב מרדכי לוסטיג, תביעות של בני משפחת הגר למינוי נאמן מטעמם, ותביעת דייר שביקש לרכוש את הנכס במחיר מופחת.

כיום, המבנה כולל עשר דירות מגורים וכן את היכל בית הכנסת "דמשק אליעזר" המשתרע על פני כ-204 מ"ר, שנמצא בימים אלו בתהליכי שיפוץ.

במהלך שנת 2024 הסמיך בית המשפט המחוזי את הנאמנים למכור את הנכס. על פי שומת השמאי מוטי זייד, נקבע מחיר המינימום על 32.25 מיליון שקלים. למרות ששתים עשרה חברות רכשו את חוברת המידע, רק חברת "תרי פיננסי" הגישה את ההצעה העומדת ברף המינימום, ואף הפקידה כבר עשרה אחוזים מדמי הרכישה.

השאלה הגדולה המעסיקה כעת את עסקני עולם התורה היא עתידם של עשרות המיליונים. הזוכה הרשמית על פי הצוואה היא עמותת "תפארת מנחם ואוהל מאיר" – עמותה ירושלמית קטנה שמחזורה השנתי עמד בשנת 2024 על כ-146 אלף שקלים בלבד, ומטרתה המוצהרת היא הקמת בית כנסת ומוסדות תורה וחסד. הסכום הנוכחי שקול ליותר מ-220 שנות תקציב של העמותה.

בבקשה הרשמית שהוגשה לבית המשפט מבהירים הנאמנים כי הכסף לא ישוחרר באופן מיידי. "ההקדש ימשיך ויתקיים ביחס לתמורה הכספית נטו שתתקבל", נכתב בבקשה. הנאמנים צפויים להגיש בקשה נפרדת כדי לקבוע האם הכסף ישמש כקרן צמיתה, לרכישת נכס חלופי או לניהול מוסדות התורה, וזאת רק לאחר התייעצות רשמית עם רשם ההקדשות ואישור סופי של בית המשפט.

בשולי הדברים, למי שבאמת נמצא במתח ומנסה לנחש לאיזה פלג בחסידות יזרום הכסף, נגלה כי השורה התחתונה מפתיעה במיוחד: אף אחת מחצרות ויז'ניץ המוכרות כיום בארץ ובעולם לא תראה שקל מהעיזבון המדובר היות וזקני האדמו"רים של דורנו, כבר מכרו את כל זכותם וחלקם בשנת תשי"ח.