"זה לא סתם הבטחות סרק" הגר"מ שטרנבוך בגילוי מרעיש

הימים ימי הכנה לקבלת התורה. עננה כבדה מרחפת מעל ארץ הקודש, גזירות מתרגשות ובאות נגד לומדי התורה, ומשפחות רבות בתוכנו נאנקות תחת עול הקיום השוטף, מתמודדות עם חולאים קשים ומכאובים מפלחי לב.

מתוך המצוקה הגדולה הזו בוקעת ועולה קריאתו המהדהדת של הגר"מ שטרנבוך, קריאה שהיא בגדר גזירת מלך של ממש. מרן חושף בפנינו את סוד הקיום שלנו ומצרף קריאה נרגשת הלכה למעשה בימים אלו של ערב חג מתן תורה.

"ידועה מעלת הצדקה להגן עליו מכל צרה, והדבר ברור שלולא זכות הצדקה לא היה לנו קיום כאן בארץ הקודש מול כל הגזירות והצרות הקשות" פוסק הגר"מ שטרנבוך ומוסיף בכאב עצום, "לצערינו יש הרבה הרבה אנשים בצער, אין להם פרנסה, ויש להם צרות כמו חולים ומחלות. והקב"ה טוב ומטיב, והוא רוצה להיטיב, ובוודאי יטיב לנו". אלו מילים נחרצות שלא משאירות מקום לספק.

מתוך האמור יוצא הגר"מ שטרנבוך פוסק הדור בבקשה אישית מכל אחד ואחד מאיתנו. "לכן אני מבקש מכל אחד ואחד מכם לראות להתחזק, אף שזה קשה מאוד! לא להתרפות, ולהשתתף בצדקה של קופת העיר לפני יום טוב שבועות, בסכום הגימטריא של 'תורה'".

הגר"מ שטרנבוך אינו מסתפק בבקשה, אלא נוטל על עצמו התחייבות כבירה ונדירה. ברגעים הנשגבים ביותר של חג מתן תורה הוא יעמוד ויקרע שערי שמים עבור אלו שישמעו לקריאתו. "ובסייעתא דשמיא אתפלל בשעות הבוקר של חג השבועות, על התורמים כמניין 'תורה' שיקבלו חשקת התורה, ויעמלו בתורה בכל כוחם, ויקבלו טעם וגישמאק בלימוד". איזו הבטחה עצומה. מי מאיתנו לא מייחל לכך שגדול הדור, איש האלוקים שכל כולו תורה, יקדיש את השעות היקרות של חג מתן תורה כדי להתפלל על ילדיו שיאירו בתורה, שירגישו מתיקות מופלאה בלימוד.

אך הברכות אינן מסתיימות כאן. הגר"מ שטרנבוך ממשיך ומרעיף שפע ישועות מדהימות על התורמים. "ומי שנותן בגימטריא של תורה, תי"ו וא"ו רי"ש ה"א, יזכה לעשירות מופלגה כפי שהושפע על משה משיירי הלוחות".

וכן מוסיף מרן בגזירת מלך גם לישועות בגוף ובנפש, "ויזכו לבריאות שלימה ולרפואה שלמה כמו שהיה בזמן מתן תורה שכל החולים נתרפאו, ויזכו גם כן לזרע של קיימא כמבואר בגמרא על הפסוק 'שובו לכם לאהליכם' בשעת מתן תורה". זוהי עת רצון נדירה, הזדמנות פז לזכות בבריאות איתנה, בזרע של קיימא, בעשירות מופלגה ובהצלחה כבירה בתורה.

הקריאה מסתיימת במילים מחרידות ומרעידות שחודרות היישר לתוך הלב פנימה, כאשר מרן פוסק הדור חוזר ומתחנן בפנינו בלשון שאינה משתמעת לשני פנים. "זה לא סתם הבטחות סרק זה קבלה בידינו דור דור שהקב"ה מחולל פלאים בימים אלו. ולכן אני חוזר ומדגיש ומתחנן לכל אחד ואחד מכם ליתן לקופת העיר כמניין 'תורה', זה יביא עוד ברכות ונראה הרבה ניסים ונפלאות".

אין זו עת לחשות, אלו רגעים שבהם נכתבים ונחתמים גורלות. "תתכוננו כולכם שהקב"ה יקיים הבטחותיו כי ממהר הקב"ה לעשות הבטחה שהבטיח לנו". זה הזמן לפתוח את הלב, לקיים את דברי משה איש האלוקים, לתרום לקופת העיר כמניין תורה ולזכות בכל הברכות והישועות.

