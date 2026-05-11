הטרגדיה במירון: פטירתו של הרב נחמן מעודד זצ"ל

טרגדיה קשה התרחשה ביום שישי האחרון (כ"א באייר), ערב שבת קודש פרשת בהר-בחוקותי, באתרא קדישא מירון. הרה"ח ר' נחמן מעודד זצ"ל, תושב בני ברק בן 49, נפטר בפתע פתאום כתוצאה מדום לב.

מפרטי המקרה עולה כי המנוח הגיע למירון והקים אוהל סמוך לבית הכנסת ביישוב, במטרה לשהות סמוך ונראה לציון הרשב"י. בשעות אחר הצהריים של יום שישי, בעוד בנותיו יצאו לשאת תפילה בציון, הוא התמוטט במקום. כוחות ההצלה שהוזעקו לזירה נאלצו לקבוע את מותו למגינת לב. סיבת המוות שנקבעה: דום לב לפי הערכות רפואיות.

המנוח זצ"ל היה מוכר לרבים כמתלמידיו הקרובים של הגה"צ רבי חיים כהן זצוק"ל ('החלבן'). במשך שנים היה הרוח החיה מאחורי מפעל "התעוררות ישראל", מערך שתיעד והפיץ שיחות חיזוק בענייני אמונה וגאולה מפי גדולי ישראל. "כשמו כן הוא, הוא היה 'מעודד' במלוא מובן המילה", סיפרו מכריו בכאב עם היוודע הבשורה. "הוא ידע לקחת את תורת הנסתר ולהנגיש אותה בפשטות לכל יהודי, מתוך ענווה וביטול מוחלט לצדיקים".

על פי הידוע, בימים שלפני פטירתו שהה בציון הקדוש במירון יחד עם בני המשפחה, כדי להידבק באורו של הצדיק. "הוא נפטר מתוך התקדשות וההיטהרות שנמשכה ימים ארוכים, בצל בני המשפחה", אומרים ילדיו בעיניים דומעות.

מעבר לאובדן הפתאומי והכואב, פטירתו חושפת מציאות משפחתית מורכבת וקשה. בשנים האחרונות נאלץ הרב מעודד זצ"ל לשאת לבדו בעול גידול הילדים ואחזקת הבית, שכן אם המשפחה מתמודדת עם מצב רפואי מורכב המונע ממנה לשהות בקרב ילדיה רוב ימות השבוע. בשל ההכרח לטפל ברעייתו ובילדים, נותר המנוח ללא מקור פרנסה קבוע, והמשפחה התקיימה בדוחק רב.

עם פטירתו, נותרו בבית ששה יתומים שטרם נישאו, כשהם ללא משענת כלכלית וללא דמות שתוביל ותנהל את צרכי הבית השוטפים. האחים הנשואים, בני זוג צעירים שיכולותיהם הכספיות דלות, החליטו לקחת על עצמם את העול מתוך מטרה אחת ברורה: לאפשר לילדים להמשיך ולהתקיים כמשפחה אחת, ולמנוע מצב בו יתפזרו בין מוסדות ומשפחות שונות.

לאור המצב החריג, נפתחה במקביל קרן סיוע דחופה למען היתומים. מטרת הקרן היא לאפשר את תשלום דמי השכירות, לכסות את ההוצאות השוטפות של ניהול הבית, ולהעניק לילדים עוגן של יציבות מינימלית לאחר האסון שפקד אותם.

