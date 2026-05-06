פרטים קשים ומחרידים על קריסתה של משפחה שלמה נחשפים כעת ומעוררים זעזוע עמוק. לאחר שנים של התמודדות עם מחלת האם ושלושה ילדים חולים התגלתה המחלה הנוראה גם אצל האב שהחזיק את הבית. הגה"צ רבי אלימלך בידרמן מתאר על השתלשלות האירועים ויוצא בקריאה נדירה לעזרה.

מדובר בסיפור בלתי נתפס על בית שבו ייסורים רודפים ייסורים. "כבר הרבה זמן שלא שמעתי כל כך הרבה צרות במשפחה אחת", הוא אומר.

בתחילה היו אלו הילדים. שניים מילדי המשפחה נולדו עם בעיות רפואיות קשות. "שני ילדים נולדו ל"ע חולים ועוברים כל הזמן טיפולים מייסרים" סיפר הגה"צ רבי אלימלך בידרמן בכאב. המצב החמיר כאשר גם הילד הנוסף חלה. "הילד השלישי ל"ע גם נהיה חולה והוא צריך לעבור ניתוח בקרוב". במקביל התמודדה האם עם ייסורים משלה כשהיא מרותקת וחסרת אונים מול סבלם של ילדיה. "האמא, עקרת הבית, חולה במחלה קשה מאוד".

בתוך כל החושך הזה עמד האב כחומה בצורה. הוא היה המשענת היחידה של הבית כולו. "וכל עול הבית מוטל על האבא שבכוח ובגבורה פרנס את האישה החולה ואת הילדים החולים כבר זמן רב, עובד לפרנסה" תיאר הגה"צ רבי אלימלך בידרמן. אבל אז הגיעה הבשורה שהפכה את הבית לחלוטין. האב המסור התמוטט. הבדיקות אישרו את הנורא מכל. "כעת, לא עלינו ולא עליכם, מצאו את המחלה הנוראה אצל האבא".

המשמעות של קריסת האב היא סכנה מיידית לקיומו של הבית כולו. "וזה הגבר שבגבורה החזיק את עצמו עם האישה והילדים חולים, הוא נפל כרע למשכב וכל הבית בסכנת התמוטטות!!" זעק הגה"צ רבי אלימלך בידרמן מנהמת ליבו והוסיף כי "הרבה שנים כבר לא נשמע כזה דבר, הרבה טרגדיות בבית אחד!".

לנוכח המצב הקיצוני רבני קופת העיר נכנסו לעובי הקורה. הפעולה הייתה מהירה במטרה להציל את מה שנותר. "עכשיו בקופת העיר פתחו קרן מיוחדת להצלתו ולהצלת כל הבית, שנשאר ללא שום גואל ומפרנס".

קריאתו של הגה"צ רבי אלימלך בידרמן לציבור ברורה וחד משמעית והיא מלווה בברכה נדירה ובהבטחה אישית לכל מי שייקח חלק בהצלת המשפחה. "אני פונה, אני מבקש מכל אחד ואחד לתת סכום של 720 כמניין חס"ד. כל מדינה לפי המטבע שלה". הוא פוסק כי החובה מוטלת על כולם. "להציל את הבית הזה מרדת שחת. מדובר כאן בהצלת נפשות ממש, וכל אחד צריך להתנדב לזה".

לצד הבקשה מגיעה גם אמירה חותכת וברורה למי שיירתם להצלת המשפחה. "ומי שיתנדב 720, הקדוש ברוך הוא משלם על זה מידה כנגד מידה, חסד כנגד חסד, עם חסיד תתחסד, והקדוש ברוך הוא ימלא כל משאלותיו לטובה בעת שנותן". הגה"צ רבי אלימלך בידרמן מדגיש את כוחה של הצדקה לשנות עולמות במיוחד במקרים קשים כאלו. "כמו שכתוב בחז"ל במדרש בפרשת כי תבוא, שכאשר יהודי נותן צדקה, פיו פתוח בתפילה לפני המקום, יכול עוד לבקש מה שהוא רוצה".

מדובר בהזדמנות נדירה לפעול למען משפחה שחרבה עליה עולמה ולזכות בישועה ממקור הברכות. "והצדקה מעשרת, וכתוב בגמרא שמותר לנסות את הקדוש ברוך הוא בדבר הזה, ואז נפתחים שערי השמיים והקדוש ברוך הוא ישמע וימלא משאלותיכם לטובה ולברכה".

