החתן מתחנן: "תצילו את אבא שלי, רוצה שירקוד איתי בחתונה" - צפו

החתן שמעון אייזנבך, הרגיש כי באו מים עד נפש. המצב הקשה של אביו, המשפיע ישירות על המצב הכלכלי הקשה של המשפחה, החשש שאביו לא ירקוד איתו בחתונה, כל אלו הביאו אותו להחליט להיחשף מול המצלמה כדי לפנות ללב שלנו ולבקש שנציל אותו, רגע לפני היום המאושר בחייו בו הוא זוכה להקים בית נאמן בישראל.

מדובר במשפחה ברוכת ילדים, עם 16 נפשות בלי עין הרע, כאשר האבא כבר זכה לחתן 13 ילדים, וכעת שמעון הוא החתן ה-14 בבית. עם עול החתונות הקודמות, המצב הכלכלי בבית, גם בימים כתיקונם, בכי רע. "אין אפילו דברים בסיסיים", מתאר שמעון את המצב הקשה בבית.

כעת, גילו לאבי המשפחה את המחלה, והוא צריך לעבור טיפולים רפואיים בשווי עשרות אלפי שקלים – ולרש אין כל.

שמעון מתחנן שיעזרו לו להציל את אבא: "בבקשה אני מתחנן אליכם, תצילו את אבא שלי! אני רוצה אבא בריא בחתונה, אני רוצה אבא שיוכל לרקוד איתי בחתונה כמו כולם".

אל מול זעקת ותחינת החתן, לא נוכל להישאר אדישים. כולנו תורמים עכשיו ומצילים את האבא, כדי שיוכל להשתתף ולשמוח בשמחת נישואי בנו היקר.

