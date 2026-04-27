דמעות זלגו מעיני הגרמ"ה שטרנבוך: אף אחד לא הבין למה ( צילום: באדיבות המצלם )

עם תום סבב הלחימה שבו ספגה העיר בני ברק פגיעות ישירות ושברי יירוטים, ערכו ב'קופת העיר' מיפוי יסודי של הנזקים, והנתונים שנחשפו מזעזעים. 125 דירות ברחבי העיר ניזוקו. 125 משפחות המונות יחד 673 נפשות פונו מבתיהן בבהילות למקומות שהייה זמניים, כשכל רכושן נותר מאחור. חלק מהמשפחות אומנם הורשו לשוב לזמן קצר כדי להציל מעט ציוד שנותר ראוי לשימוש, אך רבות אחרות נותרו בחוסר כל עקב סכנת קריסה מיידית של הבניינים. בבתים שספגו פגיעה ישירה, ממילא רוב הציוד כבר אינו בר שימוש כלל.

לשם כך ביקש הגרמ"ה שטרנבוך שיתכנסו עמו שניים מגדולי הדור, ובהתראה קצרה הוזעקו הגר"מ בן שמעון, מרא דאתרא בבני ברק, והגרש"א שטרן, רבה של מערב בני ברק.

הנתונים הקשים הובאו לפתחו של הגרמ"ה שטרנבוך. למשמע צערן העמוק של המשפחות נחרד מרן עד עמקי נשמתו ודמעות זלגו על לחייו. מתוך דאגה וחרדה לגורלן, ביקש הגרמ"ה שטרנבוך לכנס עמו בית דין מיוחד, יחד עם המרא דאתרא דבני ברק הגאון רבי מסעוד בן שמעון, וגאב"ד חוג חתם סופר ורב מערב העיר הגאון רבי שמואל אליעזר שטרן, במטרה לגזור גזירות טובות על התורמים. ואכן, הרבנים הגאונים עלו למעונו של מרן בירושלים, ויחד כינסו בית דין כבקשתו.

במהלך הדיון אמרו למרן שהקב"ה שפך את חמתו על עצים ואבנים, ומהדברים ניתן היה להבין שהנזקים בנפש היו מצומצמים והסתכמו בפציעות בלבד, אבל הגרמ"ה שטרנבוך אשר לבו בשמים ועיניו משוטטות על הארץ, ידע את אשר נעשה ופרץ בבכי מר ומטלטל, שהנוכחים לא הבינו את פשרו עד שהבשרו בהמשך על פטירתה של הילדה נסיה בת הילה הי"ד, שנפגעה מנפילת טיל איראני רח"ל.

לאחר דיון נוגה בפרטי האסון, סיכם הגר"מ שטרנבוך את הדברים ואמר בפה קדשו: "כבר ידוע ומפורסם, שמצב כזה לא ראינו מעולם ואני מבקש ומתחנן לכל אחד ואחד: תדעו לכם שזה מצווה גדולה להחזיר ולהעמיד את הבתים שנחרבו! אני מבקש לתת ולתת ולתת, כי זה רצון הקב"ה מכולם". עוד הוסיף הגרמ"ה שטרנבוך והבטיח: "זה עניין נורא לתת 736 שח כמנין כופר נפש, ומי שנותן זה, לא יחסר לו שום דבר שצריך!"

את הדברים אמר הגרמ"ה שטרנבוך כשהוא משתנק בבכי. לאחר מכן, חתמו שלושת חברי בית הדין הגאונים על שטר מיוחד המאשר את הדברים, ואף קבעו כי תוקף הברכה המיוחדת יעמוד בסייעתא דשמיא עד לראש השנה תשפ"ח.

בין היתר הוצגה בפני הדיינים השאלה מדוע נפלו הטילים דווקא בבני ברק יותר מבכל עיר אחרת בישראל, והשיבו הדיינים שליט"א כי היה זה בבחינת 'וסביבו נשערה מאוד', שהקב"ה מדקדק עם צדיקו ומתקדש בקרוביו.

עוד נשאלו האם אלו שבתיהם נפגעו מהטילים האיראניים ומשברי היירוטים, בחטאם ספגו את הפגיעה, או שהיו בבחינה של 'קרבנות ציבור', והגרמ"ה שטרנבוך יחד עם דני גדולי התורה אשר עמו השיבו פה אחד, כי הפגיעות היו מכוונות לכלל ישראל, ואלו שנפגעו היו מעין שליחי ציבור כדי לספוג את הפגיעה עבור כולנו.

כיוצא מזה, קבעו הדיינים, האחריות לסייע להם בשיקום הנזקים מוטלת גם היא על כולנו, ואל לו לאדם להתעלם מהחלק היחסי שלו עצמו באחריות לפגיעות הנוראות.

לאחר מכן שאלו הדיינים את הגרמ"ה שטרנבוך מה הגובה הסכום שלדעתו כדאי לבקש מהציבור לתרום כדי לסייע בשיקום הנזקים ובעזרה מיידית למשפחות שנפגעו, והגרמ"ה שטרנבוך השיב שישתדל כל אחד לתת 738 שקלים כמניין הנפשות שנאלצו לצאת מבתיהם, והוסיף רבינו שאחריות זו מוטלת על כלל ישראל, ולא רק על תושבי בני ברק.

