בין קירות פשוטים של בית צנוע בירושלים, מתנהל בשלושת החודשים האחרונים מאבק יומיומי שאינו נגמר. שם, הורים מותשים מנענעים בעדינות שני תינוקות זעירים, התאומים חזקי ומיילך - ונלחמים על כל נשימה שלהם.

התאומים נולדו עם חך שסוע ושפתיים חתוכות, מום רפואי מורכב שהפך כל פעולה בסיסית לאתגר מסכן חיים. האכלה, שינה, אפילו נשימה פשוטה - הכל הפך לפרויקט מדוד ומלווה בפחד תמידי.

"הילדים האלה צריכים השגחה כל היום וכל הלילה", מסביר העסקן ר' שלמה פרקוביץ', המלווה את המשפחה מקרוב. "להחזיק אותם, להשכיב אותם בצורה מיוחדת, להיות דרוכים בכל רגע - כי כל רגע יכול להיות קריטי".

בתוך החושך, יש קרן אור חזקה של תקווה. הרופאים זיהו פתרון ממשי וישים: סדרת ניתוחים מתקנים מתקדמים בחו"ל, שיכולים לשנות את גורלם של התאומים מהקצה אל הקצה. הניתוחים יאפשרו לחזקי ולמיילך לנשום בחופשיות, לאכול בבטחה, לדבר בבירור - ולגדול כמו כל ילד אחר.

העלות הכוללת של הטיפולים עומדת על 100,000 דולר. לאחר השתתפות קופת החולים, המשפחה נדרשת לגייס 80,000 דולר - סכום שאין למשפחה ברוכת הילדים הזו שום דרך להשיג בעצמה.

משלימים את הסכום הנדרש לניתוח ומצילים את חזקי ומיילך >>>

בזכות התרומות של הציבור, הצליחה המשפחה לגייס עד עכשיו כ- 60% מהסכום הנדרש, אבל זה לא מספיק. הרופאים לא יכולים לבצע חצי ניתוח. בית החולים לא יקבל את התאומים ללא הסכום המלא.

רק 40% מפרידים בין חזקי ומיילך לבין חיים חדשים לגמרי. אם לא נצליח להגיע למלוא הסכום בזמן הקרוב, לא ניתן יהיה לקבוע את מועד הניתוחים, והתאומים יאבדו את ההזדמנות הקריטית הזו. חלון הזמן מצטמצם, ואנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו לעצור כשהגענו כל כך רחוק.

אל מול המראה של שני תינוקות טהורים שלא טעמו טעם חטא, שתלויים בנו לחלוטין, אין לנו את הזכות לעמוד מנגד. הציבור כבר אמר את דברו - 60% נאסף! עכשיו אנחנו צריכים להיות אלה שמשלימים את ה-40% האחרונים ומאפשרים לקבוע את תאריך הניתוחים.

משלימים את הסכום הנדרש לניתוח ומצילים את חזקי ומיילך >>>