זה היה היום המאושר בחייו עד כה. בחור בן 13, נכנס לראשונה אל נועם עול תורה ומצוות כאשר לכך מצטרפת שמחה גדולה נוספת ומשמעותית. בר מצווה בשילוב סעודת הודיה על החלמתה של אמא מהמחלה הקשה.

אף אחד באולם לא חשב שתוך חודשים ספורים, המחלה תחזור בעוצמה אכזרית. שהאמא שחייכה באותו ערב תילקח לבית עולמה בגיל 40 בלבד. ושהנער שהודה לבורא עולם על בריאותה של אמא - יצטרך להגיד עליה קדיש בכל תפילה.

בגיל 13, במקום לחלום על הישיבה והחברותא, הבחור מתעורר למציאות שאף ילד לא אמור לחיות. הוא הפך להיות הבכור במשפחה של חמישה יתומים. הוא רואה את אביו, ר' משה פורייס, נשאר לבדו עם האחריות הבלתי אפשרית לגדל חמישה ילדים ללא אמא, מרת יוכבד פורייס ע"ה.

בבית משפחת פורייס גרים היום שני אלמנים - האב ר' משה, ואביה של יוכי שארחה אותו בביתה 18 שנה שלמות מאז שאמא נפטרה ממחלה נדירה. האלמן, מתמודד כעת לבדו עם גידול חמשת ילדיו, ומתחנן לעזרתנו. מי יסייע לו?

תורמים עכשיו ומצילים את היתומים של מרת יוכבד פורייס ע"ה >>>

המשפחה מתמודדת עם מציאות כלכלית קשה. יוכי ע"ה הייתה אשת עסקים מצליחה שניהלה חברת פרסום ופרנסה את הבית. למרבה הכאב, היא לא הצליחה להצטרף לתוכנית הביטוח המשלימה של "ערבים" - התוכנית נפתחה רק אחרי שחלתה בפעם הראשונה, ולא ניתן היה לצרפה.

עכשיו אין מי שידאג לשכר דירה, לחינוך, לחתונות, או אפילו לצרכים הבסיסיים ביומיום. האב האלמן נשאר לבדו מול המשימה הבלתי אפשרית: להיות אבא ואמא יחד, ולפרנס חמישה ילדים כשהלב שלו עצמו נשבר לרסיסים.

אותו נער שעמד לפני כמה חודשים והרגיש שהעולם כולו שלו, זקוק לנו עכשיו יותר מתמיד. אנחנו לא יכולים להחזיר לו את אמא. לא נוכל למחות את הדמעות שהוא בוכה בלילות. אבל אנחנו יכולים - וחייבים - לדאוג שהוא לא יקרוס תחת עול כלכלי בלתי נשוא.

אנחנו יכולים לתת לו את הביטחון שהוא יוכל להמשיך ללמוד, לגדול, להתפתח - כמו כל נער בגילו. שאביו יוכל להיות נוכח עבורם רגשית, בלי לשקוע תחת דאגות פרנסה. שהמשפחה הזו, שעברה מהשמחה הכי גדולה לצער הכי עמוק, תוכל לקום על הרגליים.

אל מול הדמעות של חמשת היתומים, הזעקה של האלמן שלא יודע איך להתמודד כלכלית מהיום והלאה, לא נוכל לעמוד מנגד.

תורמים עכשיו ומצילים את היתומים של מרת יוכבד פורייס ע"ה >>>