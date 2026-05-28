טרגדיה נוראה וקורעת לב, עם פטירתה של הגב' מרים גרמייזא ע"ה, בת 56 בפטירתה, שהשיבה את נשמתה ליוצרה לאחר עשר שנות התמודדות עם מחלת ניוון שרירים A.L.S. ימים ספורים לפני כן, ביום שני שעבר, היא עוד יצאה לירושלים יחד עם בתה המאורסת כדי להיות שותפה בקניית נדוניה לקראת חתונתה הצפויה להיערך בעוד כחודש. יומיים לאחר מכן חלה קריסת מערכות, ולמחרת נפטרה.

המחלה הקשה התגלתה אצל המנוחה לפני כעשר שנים, אז העריכו הרופאים את תוחלת חייה בשנה אחת בלבד.

בתוך כשנתיים היא הפכה לסיעודית לחלוטין וללא יכולת תזוזה כלל, אך דעתה נותרה צלולה עד יומה האחרון. בני המשפחה תקשרו עמה בדרך מיוחדת, והיא המשיכה להיות מעורבת בכל הפרטים הקטנים בבית. בהלוויה צוין כי לפני שבע שנים, כאשר עלה הצורך בחיבור למכונת הנשמה שבלעדיה לא יכלה להמשיך לחיות, הופנתה שאלה הלכתית סבוכה לשר התורה הגר"ח קנייבסקי זצוק"ל.

תשובתו הייתה כי יש לשאול את החולה עצמה. חרף הסבל העז והבלתי נתפס, היא הביעה את רצונה להאריך ימים, מתוך רצון לראות את הנכדים וללוות את המשפחה שגדלה.

לאורך כל שנות מחלתה, טופלה גב' גרמייזא ע"ה במסירות יוצאת דופן על ידי בעלה. המשפחה נמנעה מהעסקת עובדת זרה מחשש לחוסר אחריות מספקת למצבה המורכב, והאב סעד אותה במשך שבע שנים רצופות, עשרים וארבע שעות ביממה, כאשר סלון הבית הוסב לחדר המותאם לצרכיה הרפואיים. המנוחה הותירה אחריה תשעה ילדים, מתוכם שבעה נשואים, ובת מאורסת שתינשא בעזרת השם בחודש הקרוב.

לנוכח הטרגדיה הנוראה, והעובדה שהמשפחה זקוקה לסיוע מיידי, לאחר שנים רבות כל כך של התעסקות בלתי פוסקת סביב סוגיית המחלה והטיפול, התאמת הבית ואבזורו בציוד רפואי יקר ערך ופעולות בלתי נתפסות שנעשו כדי לאפשר לה טיפול מיטבי, האב נותר מרוקן מכוחות, ואין בידו אפשרות לעסוק בגיוס הכספים הנדרש לחתונת בתו.

בשל כך הוקמה קרן עזרה וסיוע, וידידי המשפחה מבקשים מהציבור להתגייס לעזרתה של הכלה האבלה, לסייע לה במימון ההוצאות הבסיסיות ביותר.

